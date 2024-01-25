加州擴展Medi-Cal計劃 低收入受益

戈爾曼表示，這次政策擴張將為約70萬名低收入居民提供全面的醫療保障。（記者張庭瑜/攝影）

加州 （California）自2024年1月1日起實施的醫療保健計劃擴張，為26至49歲的低收入 居民，無論其移民身份，提供了全面的Medi-Cal醫療補助。這一政策的實施，不僅是自2014年「平價醫療法案」（Affordable Care Act）以來，加州在醫療保健覆蓋範圍上的一次重大擴展，也象徵著對低收入群體的重要關懷。

在這項新政策之前，原本無法獲得Medi-Cal福利的低收入居民，只能依靠My Health LA計劃獲得有限的醫療服務，這些服務主要集中於基本的醫療和預防性護理。然而，Medi-Cal的擴展為這部分人群提供了更為全面的醫療福利，涵蓋心理健康、牙科、長期護理、物質使用障礙服務、交通和家庭護理等多個範疇。此外，這項新政策還消除了低收入居民對於公共負擔的擔憂。

根據Medi-Cal擴張計劃的負責人戈爾曼（Anna Gorman）的說法，這次擴張將為約70萬人提供全面的醫療保障。該計劃自2014年起在洛杉磯縣為無保險的低收入居民提供服務，但其範圍和規模均不及目前的Medi-Cal計劃。為幫助民眾理解這一變化並順利過渡，加州多間健康機構和合作夥伴進行一定的宣傳和教育活動。

洛杉磯縣社區診所協會（Community Clinic Association of Los Angeles County）首席執行官麥卡錫（Louise McCarthy）也指出，新政策鼓勵那些需要獲得保險和服務的人們尋求援助。與會者共同認識到，在獲得醫療保健方面，許多人經歷了漫長而令人沮喪的等待，並看好全面Medi-Cal醫療保健的實施對改善這一情況的潛力。