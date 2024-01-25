沒社安號低收入戶 別錯過數千元退稅 及早準備

亞裔青少年中心（AYC）社區關係經理Florence Lin。（視頻截圖）

又到一年報稅 季，專家提醒，即使沒有或因身分問題無法申請社會安全號（SSN），也可以申請個人納稅識別碼（individual taxpayer identification number，ITIN）進行報稅，以享受聯邦和加州退稅 ，加州低收入群體通常可獲得數千元退稅。

社區合作與策略性交流辦公室（OCPSC）24日舉辦線上記者會，邀請加州本地非營利組織的專家介紹申請個人納稅識別號碼（以下簡稱ITIN）的重要性。該號碼是由國稅局（IRS）發出，可以讓沒有SSN的民眾也可以報稅，以獲得聯邦和州政府退稅。

此外，擁有ITIN的好處多多，包括可以開設銀行帳戶、申請房屋貸款、建立個人信用記錄及做生意等。沒有合法身分的人也可以申請ITIN。國稅局不會將個人信息，與其他聯邦部門分享。不過擁有ITIN，並不代表可以在美國合法工作。之前申請過ITIN，但若連續三年未報聯邦稅，該號碼會失效，需要重新申請。

Golden Opportunity的項目協調員Andrea Vogler。（視頻截圖）

北加州非營利組織Golden Opportunity的項目協調員Andrea Vogler介紹，在加州的低收入家庭，享有很多退稅優惠。2023報稅年家庭或個人收入在3萬950元及以下的，可以獲得最高3529元的退稅。（加州EITC項目）2023報稅年收入在3萬931元及以下的，若有六歲以下的子女，最高還可獲1117元退稅。(加州YCTC項目）以上為加州政府的退稅計畫，聯邦還有其他優惠政策。透過ITIN拿到的退稅不算「公共負擔」（public charge），不必擔心未來辦理身分問題。

社區合作與策略性交流辦公室的Yurina Melara主持當天的會議。（視頻截圖）

申請ITIN號碼過程很簡單，南加州非營利組織華埠服務中心（CSC）項目主任Kerry Situ介紹，主要有三種方式申請。一是自行將所需文件郵寄至位於德州奧斯汀的國稅局辦公室；二是到國稅局認證的代理人辦事處進行辦理，費用400至500元不等；三是到國稅局各個地方辦事處預約辦理。Kerry Situ說，辦理所需文件中，最重要的就是W7表格和證明身分的文件，護照即可。華埠服務中心可以幫助民眾填寫W7表格，並指引他們去附近的國稅局辦公室辦理。

華埠服務中心（CSC）項目主任Kerry Situ。（視頻截圖）

Kerry Situ特別提醒民眾，ITIN整個辦理過程需要五周左右，不排除更長時間，有需要的民眾應盡快辦理。

南加非營利組織亞裔青少年中心（AYC）社區關係經理Florence Lin介紹，來AYC要求幫助辦理ITIN的亞裔民眾有不少，例如前幾日一位60多歲的華裔王先生想要辦理ITIN，以在銀行開戶。AYC可以提供建議。

此外，若夫婦兩人共同報稅，其中一方沒有SSN，也可以通過申請ITIN來實現聯合報稅。

根據社區合作與策略性交流辦公室，2019報稅年，國稅局收到超過200萬納稅人以ITIN號報稅。2020年，加州和科羅拉多州成為第一批允許民眾通過ITIN報稅，以獲得低收入退稅優惠的州。