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收入減少 洛時宣布再裁員115人 占總數1/4

編譯胡立宗／綜合報導
洛杉磯時報裁員，工會19日在總部前罷工抗議。（美聯社）
洛杉磯時報裁員，工會19日在總部前罷工抗議。（美聯社）

KTLA電視台報導，加州最大的日報「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）23日宣布裁員115人，占總數的四分之一，包括華府辦公室主任與副主任，商業版編輯、音樂版編輯等。洛時2023年7月已經裁員74人，主因是訂閱與廣告收入減少3000萬元至4000萬元。

19日，洛時工會（Los Angeles Times Guild）已經在總部前舉行過抗議，強調編輯台減少四分之一人力，不論從哪個角度來看都是非常嚴重的影響，新聞工作者與其家庭也好，洛時團隊士氣也罷，更有新聞專業的維持、對讀者的承諾、與依賴洛時報導的社群，「我們希望今日的抗議能夠保護數十個工作機會」。

華裔東家黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）在23日的報上撰寫了一篇公告，表示裁員是為了抵銷訂閱與廣告營收的大幅減少，他說：「今天的決定對每個人都很難，但卻是不得不，因為只有如此才能維持洛時的繼續經營」。黃馨祥家族在2018年購入洛杉磯時報與聖地牙哥聯合論壇報。

記者Matt Pearce在X平台上轉述，內部通知是由洛時總經理暨營運長Chris Argentieri所發出。他說，裁員人數非常多。同遭裁員的電玩線記者Sarah Parvini則推文表示，她很高興能在洛時工作了近十年，開展出電玩路線、幫助團隊贏得普立茲獎，並報導各類社群。她只能對同事與讀者說「謝謝有你」了。

就業統計業者Challenger, Gray and Christmas指出，至2023年11月，初估2681名新聞工作者遭到資遣，比2021年與2022年的總數還多。

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