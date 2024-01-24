世報年節展／新宇舞蹈學院 傳統融合流行

李新宇原創作品「煙花易冷」。（受訪者提供）

充滿中國古典風情的古風舞蹈，成為近年的流行趨勢。27日、28日在蒙市登場的世界日報 中國農曆新年街展廟會中，「新宇舞蹈音樂學院」將帶來多達十幾個古風舞蹈串燒表演，讓觀眾一飽眼福。

新宇舞蹈&音樂演藝學院校長李新宇介紹，新宇舞蹈學院將在28日的年節展上登台表演，節目以傳統中國民族舞蹈為主，選擇的曲目都充滿喜慶和朝氣，迎合新年的歡樂氛圍。雖然是傳統舞蹈，李新宇在編舞中加入許多新鮮流行的元素，讓人耳目一新。

新宇舞蹈學院帶來的14個表演，曲目多樣、形式新穎，其中一個表演將演繹周杰倫 的經典歌曲「煙花易冷」，表演者們將身著溫婉的傳統舞蹈服裝，帶來清新素雅的舞蹈，詮釋對愛情的嚮往和憧憬。另一首「刀劍如夢」，則將展現剛柔並濟的武俠氣韻，舞者們以古代武士造型亮相，彷彿穿越回後唐時代。這些舞蹈都是由李新宇精心編排的原創作品。李新宇說，古風舞蹈技巧性很強，融合許多芭蕾的舞蹈技巧，包括旋轉，跳躍，托舉等，觀賞性很強。

新宇舞蹈&音樂演藝學院校長李新宇自幼考入中央民族大學舞蹈系，畢業後在國家一流的藝術團體「中央民族歌舞團」擔任國家級演員。李新宇有豐富的舞台經驗和深厚創作造詣，曾擔任過許多大型演出的舞台總監和編導，以及美國華裔 協會舞蹈比賽評審，並獲得多項舞蹈比賽大獎。 同時李新宇曾與多位中國著名藝術家同台，如知名舞蹈家楊麗萍，蒙古歌王騰格爾，歌唱家蔣大爲，歌手韓紅，韓磊等。