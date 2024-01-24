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美軍30號兵站連續被盜 老兵無奈

記者楊青／波莫納報導
波莫那美軍30號兵站數月來連續被盜。（記者楊青/攝影）
波莫那美軍30號兵站數月來連續被盜。（記者楊青/攝影）

美軍位於波莫那（Pomona）的30號兵站（American Legion Post 30），數月來連續被盜。從電腦、辦公文具到上百年的銅製水管，新年期間又有九支老槍一夜之間不翼而飛，老兵及時發現通知警方，萬萬沒想到五名竊賊當場被擒卻旋即釋放。老兵們表示，他們經歷過數次戰爭，現在卻對盜賊團夥束手無策。

30號兵站負責人Javier Hinostroza 11日表示，他們的兵站從去年9月開始連續被盜，現在盜賊已偷空兵站所有稍微值錢的東西，新年期間好不容易及時發現正在作案的盜賊團夥，警方卻從輕處罰，實在跌破大家眼鏡。所以只能將媒體找來，讓大家看看現在的世道，也提醒民眾小心。

美軍30號老兵站坐落在波莫那市中區，一座三層樓的紅磚房，外面看上去相當氣派。Hinostroza說，全美各地都有類似老兵站，相當於老兵俱樂部，老兵們平常來這裏聚會喝酒，聊天敘舊，他們有儀仗隊，平常會應邀參加一些社區活動，也因為不斷有成員老去，所以他們的儀仗隊也會在戰友去世時，舉辦特別送別儀式，在墓地前為他們鳴槍送行。

為完成這些儀式，他們的兵站有十支老槍，都是二戰時期留下的，這些老槍已經過改造，不射擊真子彈，但也可以重新改造成真正有殺傷力的槍枝，而且具有相當的古董價值，黑市上每支槍價值500元以上。Hinostroza說，這些槍算得上他們老兵站最值錢的東西了。

Hinostroza說，從2023年9月開始，兵站已連續好幾次被盜，電腦、監視器被盜一空。兵站的房子已有上百年歷史，當時建材相當好，不知是哪個偷盜團夥發現大樓的水管是銅製的，可以賣好價錢，幾個月内銅管連續被切割偷盜。

老兵們表示，他們打過韓戰、越戰、海灣戰爭和伊拉克戰爭，但現在看來還是幹不過盜竊團伙，現在的執法，真是讓人無語。

盜竊團夥將兵站的天花板開腸破肚偷竊其中的銅製水管。（記者楊青/攝影）
盜竊團夥將兵站的天花板開腸破肚偷竊其中的銅製水管。（記者楊青/攝影）
波莫那美軍30號兵站數月來連續被盜，留下滿地狼藉。（記者楊青/攝影）
波莫那美軍30號兵站數月來連續被盜，留下滿地狼藉。（記者楊青/攝影）
30號兵站負責人Javier Hinostroza11日表示，老兵們經歷過各種戰...
30號兵站負責人Javier Hinostroza11日表示，老兵們經歷過各種戰爭，但現在看來還是幹不過盜竊團伙。（記者楊青/攝影）
波莫那美軍30號兵站數月來連續被盜，留下滿地狼藉。（記者楊青/攝影）
波莫那美軍30號兵站數月來連續被盜，留下滿地狼藉。（記者楊青/攝影）
波莫那美軍30號兵站數月來連續被盜，留下滿地狼藉。（記者楊青/攝影）
波莫那美軍30號兵站數月來連續被盜，留下滿地狼藉。（記者楊青/攝影）
盜竊團夥將兵站的天花板開腸破肚偷竊其中的銅製水管。（記者楊青/攝影）
盜竊團夥將兵站的天花板開腸破肚偷竊其中的銅製水管。（記者楊青/攝影）

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