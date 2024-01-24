牙周病預防 華人常輕忽

正確使用牙線可以去除牙齒中的食物殘渣和牙菌斑，從而預防牙周病。（取自Pexels）

口腔健康是人體健康的重要指標之一，保持良好的口腔護理習慣，不僅有助於提高生活品質，還能節省荷包。然而，許多華人 常常低估一種高發的牙齒問題。

牙醫陳逸群（Chris Chen）指出，華人最常見的口腔健康問題是牙周病。 牙周病在早期階段通常不會引起明顯的疼痛或不適，因此患者難以察覺，許多患者直到病情晚期才意識到問題的嚴重。牙科研究期刊Journal of Dental Research指出，牙周病通常在中年或老年時變得明顯，牙菌斑和牙石多年的累積，將導致嚴重牙周損害；到這時候，嚴重的損傷可能破壞牙齒結構，產生掉牙風險。

如何判斷是否患有牙周病？ 陳逸群說，當刷牙、使用牙線或進食時，經常出血、牙齦出現紅腫或牙齒鬆動，就可能是牙周病的警訓。 牙周病，又稱牙齦疾病，是一種慢性口腔健康問題，主要由牙菌斑引起。 牙周病的早期階段是牙齦炎，表現為牙齦紅腫、出血和疼痛。 如果沒有及早治療，牙齦炎可能進一步感染擴散到支撐牙齒的結構，導致牙齒鬆動甚至掉牙。

陳逸群表示，正確使用牙線是維護口腔健康的重要步驟之一，它有助去除牙齒中的食物殘渣和牙菌斑，從而預防牙周病。如果在使用牙線時出現牙齦流血，通常是一個重要警訊，表示牙肉可能存在細菌感染。對於很少使用牙線的人來說，剛開始牙齦可能較為敏感，較容易出血；如果長期堅持使用，就不會出現牙齦出血情況。

陳逸群分享正確使用牙線的方法，拿起一段牙線緊繞在食指上並拉緊，使其在牙齒之間滑動時更容易控制。清潔時，通常從口腔後方的牙齒開始，用拇指輕輕地將牙線滑入兩顆牙齒之間，然後前後來回滑動，以去除食物殘渣和牙菌斑。完成一顆牙齒後，將牙線移到相鄰的牙齒並重複相同的步驟。

另外，清潔舌苔也是維持口腔健康和預防牙周病的重要一環。 陳逸群指出，造成口臭的主要原因是口腔內細菌的累積，如果一個人的牙齒乾淨，則很少會出現口臭的問題。 他建議，有口臭的人群應每六個月進行一次牙齒檢查；70歲以上的慢性病患者應每三個月檢查一次。