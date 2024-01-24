我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

Yelp2024美國百家最佳餐廳 南加8家獲網友好評

記者朱敏梓／綜合報導
Yelp2024年度「美國100家最佳餐廳」名單出爐。（取自Yelp)
Yelp2024年度「美國100家最佳餐廳」名單出爐。（取自Yelp)

大眾點評網Yelp2024年度「美國100家最佳餐廳」（Yelp’s 100 Places to Eat 2024）名單新鮮出爐，該排名由Yelp根據其線上評論者社群的意見評選，突出了美國餐廳的多樣化選擇，據 Yelp稱，今年名單中的25%是亞洲或亞洲融合餐廳。加州共有18家餐廳上榜，包括南加洛杉磯縣4家及聖地牙哥縣4家。

資料來源／YELP 製表／記者朱敏梓
資料來源／YELP 製表／記者朱敏梓

根據Yelp的數據，加州躋身全美前十的餐廳是：

第3名：艾斯康地多（Escondido）的Sunny Side Kitchen餐廳。該餐廳提供各種三明治、沙拉的湯品等，在Yelp 上的1105則客戶評論中，該公司的Yelp評分為4.8分（滿分為5分）。

第4名：柯汶那市（Covina）的GS Cafe。這間餐廳烹飪衣索比亞（Ethiopian）傳統菜餚，包括kitfo、tibs和 gored gored。GS Cafe在549 則顧客評論中獲得4.9的評分。

第6名：洛杉磯的BROKEN MOUTH Lee's Homestyle餐廳。這間餐廳在去年Yelp評選的美國100家最佳餐廳中排名第一，今年排名雖然排名跌落，但仍在1778條評論中贏得4.8的高分。BROKEN MOUTH提供夏威夷和韓國菜的融合菜系。

第8名：北加Three Rivers的Sierra Subs and Salads。這家餐廳提供各種三明治、漢堡和油炸玉米粉餅，包括許多素食和純素食選項。Sierra Subs and Salads在599則客戶評論中獲得4.9 的Yelp評分。

第10名：洛杉磯縣阿古拉山（Agoura Hills）的Uncle Af’s。Uncle Af’s的菜單包括多種沙拉、配菜和特色三明治，包括雞肉布拉塔起司和波斯奧利維三明治。Uncle Af's在Yelp上的789則評論中獲得4.8的評分。

Yelp表示，今年的評選徵求了用戶的意見和建議，然後將這些建議與每家餐廳的Yelp評分和評論量進行了比較。雖然這些餐廳可能不是Yelp整個平台上評價最好的餐廳，但它們卻是當地人熱衷的地方。Yelp還表示，名單中包括許多經濟實惠的餐館，其中85%提供每人30元以下的用餐體驗。

洛杉磯 加州 南加

上一則

收入減少 洛時宣布再裁員115人 占總數1/4

下一則

牙周病預防 華人常輕忽

延伸閱讀

NBA／美國男籃41人名單出爐 詹皇和柯瑞入列、沒有格林

NBA／美國男籃41人名單出爐 詹皇和柯瑞入列、沒有格林
「芭比」「海默」遇冷… 中國去年10大賣座片 沒有美國電影

「芭比」「海默」遇冷… 中國去年10大賣座片 沒有美國電影
洛市違法「煙花秀」 警察尋找施放者

洛市違法「煙花秀」 警察尋找施放者
報復性反擊 美軍空襲伊拉克境內伊朗民兵組織

報復性反擊 美軍空襲伊拉克境內伊朗民兵組織
美國代表團又抵台：重申對台支持 加強美台經濟、國防關係

美國代表團又抵台：重申對台支持 加強美台經濟、國防關係
聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

熱門新聞

華女使用丈夫的好市多會員卡購物，結帳時被攔截。（記者邵敏／攝影）

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

2024-01-18 22:11
消費者可評估升級好市多黑鑚卡金星會員是否值得。（好市多官網）

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

2024-01-21 21:56
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
許多陪伴華人多年的老店紛紛搬遷，在社群上引起懷舊浪潮。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱一代回憶的結束 華人區網紅廣場如今...

2024-01-17 21:52
爾灣警方正在通緝一名盜竊慣犯，該嫌疑人作案金額累積近四萬元。（Irvine Police Department）

爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手

2024-01-16 19:45
王子點心的包子很好吃。（記者張宏／攝影）

聖谷中餐戰場 華人餐廳新玩法

2024-01-19 01:17

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲