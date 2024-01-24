Yelp2024美國百家最佳餐廳 南加8家獲網友好評

Yelp2024年度「美國100家最佳餐廳」名單出爐。（取自Yelp)

大眾點評網Yelp2024年度「美國100家最佳餐廳」（Yelp’s 100 Places to Eat 2024）名單新鮮出爐，該排名由Yelp根據其線上評論者社群的意見評選，突出了美國餐廳的多樣化選擇，據 Yelp稱，今年名單中的25%是亞洲或亞洲融合餐廳。加州 共有18家餐廳上榜，包括南加洛杉磯 縣4家及聖地牙哥縣4家。

資料來源／YELP 製表／記者朱敏梓

根據Yelp的數據，加州躋身全美前十的餐廳是：

第3名：艾斯康地多（Escondido）的Sunny Side Kitchen餐廳。該餐廳提供各種三明治、沙拉的湯品等，在Yelp 上的1105則客戶評論中，該公司的Yelp評分為4.8分（滿分為5分）。

第4名：柯汶那市（Covina）的GS Cafe。這間餐廳烹飪衣索比亞（Ethiopian）傳統菜餚，包括kitfo、tibs和 gored gored。GS Cafe在549 則顧客評論中獲得4.9的評分。

第6名：洛杉磯的BROKEN MOUTH Lee's Homestyle餐廳。這間餐廳在去年Yelp評選的美國100家最佳餐廳中排名第一，今年排名雖然排名跌落，但仍在1778條評論中贏得4.8的高分。BROKEN MOUTH提供夏威夷和韓國菜的融合菜系。

第8名：北加Three Rivers的Sierra Subs and Salads。這家餐廳提供各種三明治、漢堡和油炸玉米粉餅，包括許多素食和純素食選項。Sierra Subs and Salads在599則客戶評論中獲得4.9 的Yelp評分。

第10名：洛杉磯縣阿古拉山（Agoura Hills）的Uncle Af’s。Uncle Af’s的菜單包括多種沙拉、配菜和特色三明治，包括雞肉布拉塔起司和波斯奧利維三明治。Uncle Af's在Yelp上的789則評論中獲得4.8的評分。

Yelp表示，今年的評選徵求了用戶的意見和建議，然後將這些建議與每家餐廳的Yelp評分和評論量進行了比較。雖然這些餐廳可能不是Yelp整個平台上評價最好的餐廳，但它們卻是當地人熱衷的地方。Yelp還表示，名單中包括許多經濟實惠的餐館，其中85%提供每人30元以下的用餐體驗。