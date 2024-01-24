歌手AI尹光 春節南加商業市開演唱會

洛杉磯縣商業市（City of Commerce）將於2月8日和9日舉辦首屆年度農曆花市和夜市，圖為主辦方合影。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣商業市（Commerce）將於2月8日和9日舉辦首屆農曆花市和夜市，並邀請人工智能 跨界網路紅人「AI 尹光」現場演出，為南加民眾提供獨特中國新年視聽享受和體驗。

有「廟街歌王」之稱尹光 (Yan Kwong)是一名80歲的香港 歌手，他曾有不少經典代表作，伴隨香港人成長。有趣的是，去年6月，有香港網友利用人工智慧（AI），用「尹光」的聲音，翻唱香港男歌手姜濤及林家謙等流行歌曲。相關影片在網路上瘋傳，獲不少網友稱讚，比原唱還動聽。尹光感謝網友支持的同時，隨後與他註冊的AI聲音「Wan K.」合唱推出第一首抒情歌曲「Dear Myself」，竟然打進香港叱吒樂壇流行榜，成為2023年最受歡迎的五名男歌手之一。

尹光和他的AI聲音將於2月3日現身南加商業市。（youtube截圖）

尹光和他的AI聲音將於2月3日現身南加商業市，在The Commerce賭場酒店舉辦演唱會。酒店賓客體驗總監Spencer Villasenor表示，人工智能技術日益發展，因此他們今年特別邀請尹光和他的AI聲音一起現場演出，讓南加民眾體驗真人歌手和人工智能歌手合作，感受最新科技智慧結晶。同時歡迎大家2月8日和9日來商業市慶祝農曆新年，該酒店常有華人客戶，但舉辦新春活動還是第一次。酒店不僅有到處可見華麗龍年裝飾，現場還提供各種表演、美食和遊戲。