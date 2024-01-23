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馬世雲競選副州長籌款 政商界及社團領袖齊挺

記者趙健/洛杉磯市報導
左起：北美華人會計師協會會長張青、加州財務長馬世雲、企業家古紹崙。（記者趙健/攝影）
左起：北美華人會計師協會會長張青、加州財務長馬世雲、企業家古紹崙。（記者趙健/攝影）

加州政商界及社團領袖21日晚齊聚洛杉磯縣友誼山俱樂部，為現任加州財務長馬世雲(Fiona Ma )競選加州副州長籌款助力。若勝選，馬世雲將成為加州史上第一位亞裔副州長，也是第二位女性副州長。

馬世雲在籌款晚宴上闡述未來的執政理念，承諾改善加州住房供應、維護治安、保障教育質量，同時致力於消除就業和教育領域的不平等、擴大醫療保障等。 她還表示，將確保加州繼續保持經濟領袖地位，加強加州與中國的貿易往來、支持小企業發展、改善經商環境，創造更多優質的就業機會，並帶領加州擺脫赤字危機。

此次籌款晚宴由北美華人會計師協會會長張青、知名企業家古紹崙和北美華人會計師協會前會長葉俊麟共同發起。張青表示，馬世雲是華裔第二代女性融入主流社區的榜樣；她的註冊會計師背景和勤懇問政做事方式，有助於解決加州面臨的問題，同時維護少數族裔在美權益。

馬世雲的「亦師亦友」、加州前財務長江俊輝也到場支持。他表示，馬世雲的特別之處，是她的許多執政理念與華人關切的問題高度契合，他相信馬世雲紮實的財務經驗，將確保她在不犧牲醫療、教育和治安資源前提下，帶領加州走出經濟和社會危機。

參加此次籌款晚宴的嘉賓還包括北美華人會計師協會理事長李崇正、榮譽監事長陳英煌伉儷、名譽理事長張德芝和太太屠美玲、副會長于惠民、前會長古志明、秘書長尤信硯、理事李錦花、會計師徐夢琳、核桃市前市長王秀蘭、核桃谷學區教委佟儀、社團領袖何美湄、古紹崙太太Ivy Lin，以及華裔第二代企業商會代表等30餘人。

除到場嘉賓外，北美華人會計師副會長陳柏宇、副會長汪光中、前會長梁俊鎧、理事蘇凱筠和張國興雖然人在海外或不克參加，也都捐款發聲支持此次活動。

馬世雲去年5月宣布競選加州副州長，數月內已募得競選款項超過200萬元。選民可透過募款連結支持馬世雲競選https://secure.actblue.com/donate/fionamaraise，或透過[email protected]聯繫加州財務長公共關係主任Ling Sieu。

馬世雲（右四）的執政理念得到南加州政商界及社團領袖的支持。（記者趙健/攝影）
馬世雲（右四）的執政理念得到南加州政商界及社團領袖的支持。（記者趙健/攝影）
南加州政商界及社團領袖，21日晚為加州財務長馬世雲競選加州副州長籌款助力。（記者...
南加州政商界及社團領袖，21日晚為加州財務長馬世雲競選加州副州長籌款助力。（記者趙健/攝影）

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