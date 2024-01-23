蒙市華女失蹤 家人疑警賄賂目擊者 律師否認

伍妤婷家人發布的失蹤當天影像資料，畫面中伍妤婷在皮划艇上對著鏡頭揮手致意，神情開心。（Nancy失蹤前影片截圖）

蒙特利公園市 29歲居民伍妤婷（Nancy Ng）於2023年10月19日在瓜地馬拉失蹤，至今下落不明。Nancy的家人近日表示，目擊者可能接受瓜地馬拉警方的賄賂，因此曾長時間保持沉默，並表達對瓜地馬拉當局調查本案的不滿。不過目擊者的律師，對該說法予以反駁。

伍妤婷的家人此前公布一段攝於失蹤當天的影像資料，影片中伍妤婷在皮划艇上對著鏡頭揮手致意，神情開心。在事發近四周後，最後一個見到伍妤婷的目擊者Christina Blazek，透過律師回顧當天的事發經過，並稱「曾試圖勸阻伍妤婷不要下水，但伍妤婷忽略警告，仍舊走入水中」。Blazek還表示，在發現伍妤婷消失後，她立即尋求幫助，發出求救信號。Blazek的律師Chris Gardner表示，Blazek在事發後，與當地政府進行交談，向警方完整地陳述事發經過。但伍妤婷家人認為，Blazek在離開瓜地馬拉前，沒有向當局提供目擊證詞。

事發三個月後，伍妤婷家人接受KTLA電視台採訪時表示，「他們仍在等待關鍵證人的證詞。」伍妤婷家人稱，他們一直無法與該案的關鍵證人交談，並表示他們有新的證據表明，這些證人可能接受瓜地馬拉警方的賄賂，從而保持沉默。

目擊者的律師Chris Gardner對此說法表達反駁，稱伍妤婷家人有關掩蓋和賄賂的說法，純屬無稽之談，並表示他的當事人與警方已充分合作。Chris Gardner告訴KTLA電視台，Christina Blazek從一開始就竭盡全力查明所發生的事，並配合提供她所掌握的所有資訊。儘管律師描述Blazek的所見所聞，但伍妤婷家人表示，他們希望直接聽到來自目擊者的說法，以便他們能夠拼湊出伍妤婷下落的線索。