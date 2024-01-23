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後院開放通道住宅 警提醒易被竊賊闖入

洛杉磯訊
日前一戶居民家中闖入五名蒙面竊賊，偷走了現金、珠寶和其他電子產品。（居民家用監視器/KTLA電視台）
日前一戶居民家中闖入五名蒙面竊賊，偷走了現金、珠寶和其他電子產品。（居民家用監視器/KTLA電視台）

范杜拉縣（Ventura County）警長辦公室(Sheriff's Office)發布警告稱，近日卡邁利洛（Camarillo）及其周邊地區發生多起入室盜竊案，而這些案件都與一個共同點有關：後院的開放通道。

警長辦公室表示，近期的入室盜竊案多發生在靠近高爾夫球場或徒步小徑等開放空間的住宅內。大多數犯罪往往發生在下午 6 點到晚上10點之間，通常是房屋無人時間。

幾天前，卡邁利洛同一個社區的兩棟房屋在數小時內相繼遭遇入室盜竊。 社區設有一個社區公園和多條蜿蜒的徒步小徑，其中一些徒步小徑幾乎可以直接通往房屋的後院。

其中一起入室盜竊案被家庭安全攝影機拍到，顯示一群蒙面竊賊砸碎一扇滑動玻璃門，闖入並洗劫他們的家。 該團夥在逃跑前偷走了現金和價值數千元的珠寶、電子產品和其他設備。

警長辦公室敦促周圍居民保持警惕，互相提防，並向當局報告任何可疑活動。警長辦公室表示，當居民離開家時無人居住時，以下提示可以幫助保持家中安全：打開室內燈或電視，讓家裡看起來有人在；關閉並鎖上所有門窗；離開家時啟動警報系統，即使不會離開很長時間，警報系統應包括門感應器、窗戶感應器和玻璃破碎感應器等；將貴重物品存放在重型、結構良好的保險箱內或其他安全位置。

發現可疑活動的居民請致電 805-654-9511 向范杜拉縣警長調度中心報告。

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