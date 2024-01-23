世報年節展╱華人街舞M.A.D 熱力放送迎新年

MOSCAA是由6位才華橫溢的年輕舞者組成的團隊，並將展現他們充滿活力和青春氣息的舞蹈風格。（孫子然提供）

「2024世界日報蒙市迎春年節展」將在27日和28日舉行，作為慶典一大亮點，來自全美知名的華人 街舞連鎖品牌M.A.D將派出其青少年組合「MOSCAA」和「GENZIE」進行表演，不僅為當地居民和遊客帶來滿滿歡樂，也展現中西融合的舞蹈魅力。

在年節展中，「MOSCAA」和「GENZIE」帶來的表演包括活潑輕快的舞蹈，展現孩子們的青春活力，以及成人團隊充滿力量和節奏感的表演。其中，節目將融合一首非常適合春節氣氛的中國風歌曲「芒種」，不僅是對中國傳統文化的致敬，也體現M.A.D對融合中西舞蹈文化的不懈追求。

M.A.D創辦人孫子然表示，自2016年成立以來，M.A.D一直致力於發掘和培養舞蹈人才，並將中國街舞文化推廣至美國各地。此次在蒙市的表演，將由去年和今年從優秀學生中選拔出的MOSCAA和GENZIE兩個組合擔綱，展示他們的才華和熱情。這不僅是學生的表演機會，也是將中國元素融入西方街舞的一次嘗試。

M.A.D以專業的舞蹈教學和豐富演出經驗聞名，是唯一一家在美國擁有街舞官方授權考級點和師資孵化基地的華人機構。其導師團隊來自國內外著名街舞競技團隊和演出組合，擁有豐富教學經驗，並持有中國舞蹈家協會、中國街舞聯盟等官方機構認證資格。M.A.D在爾灣 設有兩個校區，分別位於Culver Drive和Sky Park Circle，提供多種舞蹈風格的教學服務，如Hiphop、Jazz Funk、國風Jazz、Kpop等，適合不同年齡層和水平的學員。