回顧槍案 洛時記者:試圖站在受害者立場

洛杉磯時報的三位記者分享報導蒙市槍案的心路歷程，從左到右依次為Jeong Park、Summer Lin和Brittny Mejia（記者子為╱拍攝）

蒙市槍擊 案已過去近一年，洛杉磯 時報（LA Times）作為全面且持續報導該案件的主流媒體，19日在蒙市舉辦研討會。回顧槍案發生後的一年，並討論受害者和蒙市的康復過程。

洛杉磯時報報導蒙市槍擊案的三名記者，以及在槍案發生後為受害者給予支持的社區組織等，共同在活動中探討應對槍案所面臨的挑戰，以及大家如何團結起來互相支持。 洛杉磯時報的三位記者率先分享報導蒙市槍案的心路歷程，他們分別是負責報導亞裔美國人社區的Jeong Park、精通中英雙語的Summer Lin、以及西裔記者Brittny Mejia。

Jeong Park指出，儘管他不會中文，但恰好案發地點附近有一家韓國人經營的餐廳，精通韓語的Jeong Park通過和餐廳老闆溝通，掌握案情初步信息。另一名記者Summer Lin表示，她也在半夜趕到現場，並在打車去現場的路上不斷聯繫可能的知情人士。儘管當時記者們無法進入案發舞廳，但Lin通過採訪率先獲得該案和年節展無關的信息，同時因為Lin懂中文，可以和現場許多人直接溝通，或者為他人當翻譯。Brittny Mejia指出，儘管她當天無法趕到現場，但也輔助在社媒上搜集信息，以支持報導團隊。

被問到如何與受害者溝通時，Jeong Park和Summer Lin都表示，一定要注重受訪者情緒，確保受訪者是舒服的。他們指出，每個受害者都不一樣，有的人願意分享，有的人不願拋頭露面，一定要尊重其意願。作為華裔的Summer Lin指出，儘管她不是來自加州，但發現南加華人 社區和她在東岸成長的華人社區有很多相似之處，比如大多受訪者不願意分享姓名，Summer Lin因此產生更多共情與聯結，試圖站在受害者的立場，將報導撰寫得更全面和客觀。

洛杉磯時報在近日與包括世界日報在內的不同少數族裔媒體合作，希望能透過合作讓彼此的報導都能滲透更多讀者，擴大影響力。