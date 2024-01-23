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舞星槍擊案周年 蒙市燭光守夜

記者子為╱蒙特利公園報導
上百名民眾聚集在蒙市市政廳門口，手捧燭光，以表哀思。（記者子為╱攝影）
上百名民眾聚集在蒙市市政廳門口，手捧燭光，以表哀思。（記者子為╱攝影）

2023年1月21日，蒙特利公園市上演悲劇的大規模槍擊案，一年後，為紀念槍案受害者並秉持希望前行，蒙特利公園社區舉辦燭光守夜活動（Candlelight vigil），蒙市民選官員、社區領袖、居民等聚集在一起，為亡者送上慰問和祝福，為生者祈禱平安與幸福。

時年72歲的槍手陳友艮(Huu Can Tran，音譯)在蒙市的舞星舞社開槍，造成11人死亡、9人重傷。槍手犯案後跑到阿罕布拉市的來來舞廳，在那裡被蔡班達攔住並奪走武器，從而拯救許多人的生命。

2024年1月21日，槍案陰霾還未全部散去，蒙市市政廳門前聚集著尚未忘記這起慘劇的社區群眾，手捧燭光，紀念受害者，並繼續倡導更嚴格的槍枝管控法令。蒙市教會的牧師及蒙市赤松黃大仙祖宮護法等為受害者們禱告、誦經，為亡靈送去祝福。

不少蒙市政要、社區組織、受害者家屬等通過發言，表達悼念和反思。蒙市市長Jose Sanchez呼籲結束槍枝暴力，並表示市議會將持續進行槍案後的恢復建設，將蒙市打造成更安全、更團結、更強大城市，他希望類似的悲劇不要再上演。

蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）表示，一年前的蒙市發生至暗時刻，但也湧現許多英雄保護社區，包括奪槍英雄蔡班達、無數奔走的警官等。黃泰平說，「工作尚未結束，需要繼續努力，不僅保護蒙市社區，也要保證其他社區不經歷類似慘劇。」

奪槍英雄蔡班達認為，民眾要團結在一起持續追求希望，他說，「每個人都是社區裡的英雄，一起反對槍枝暴力，一起期盼和打造一個更光明、更安全的未來。」

蒙市財務長Amy Lee在發言中介紹蒙市社區康復基金（Monterey Park Community Healing Fund）為受害者帶來的經濟補助。她指出，截至2023年底，康復基金共籌集近20萬元，為37名遭到經濟和心理困難的受害者發放補助。她表示，基金仍會延續一年，為受害者們給予更多支持。

聯邦眾議員趙美心也來到現場，在觀眾席中手捧燭光，表達哀思。會場外，不少民眾為受害者留下燈籠、花圈、花束和留言。

蒙市市長Jose Sanchez呼籲結束槍枝暴力（記者子為╱攝影）
蒙市市長Jose Sanchez呼籲結束槍枝暴力（記者子為╱攝影）
為紀念槍案受害者並秉持希望前行，蒙特利公園社區舉辦燭光守夜活動（記者子為/攝影）
為紀念槍案受害者並秉持希望前行，蒙特利公園社區舉辦燭光守夜活動（記者子為/攝影）

蒙特利公園市 眾議員 阿罕布拉

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