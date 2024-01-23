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暴風雨襲南加 高速公路積水 本周末前回暖

記者邵敏／綜合報導
405號公路積水嚴重，一輛大卡車穿過水面。（KTLA5）
405號公路積水嚴重，一輛大卡車穿過水面。（KTLA5）

強風暴22日在南加地區蔓延，傾盆大雨淹沒洛杉磯縣長堤市（Long Beach）405號高速公路部分路段；洛杉磯市伍蘭岡（Woodland Hills）社區一棵大樹倒塌，壓在居民汽車上；聖蓋博谷華人聚居城市的一些路段，同樣出現嚴重積水。預計本周末前，天氣將放晴回暖。

長堤市的Cherry大道附近405號公路南向路段，共乘區域（carpool area）出現大約一呎深積水。現場畫面顯示，22日上午8時，一輛大卡車掙扎著穿過水面，工作人員正在積極清理公路的排水溝，希望積水能盡快退去。交通部門發出SigAlert交通警告，大雨積水造成405號公路南行路段交通堵塞，已延伸到卡森（Carson）地區，北行方向的交通也受影響，返回605號公路的交通延誤。

工作人員正在高速公路上排水。（KTLA5）
工作人員正在高速公路上排水。（KTLA5）

洛杉磯市伍蘭岡社區22日上午傾盆大雨，一棵大樹在暴風雨中瞬間倒塌，壓在車上，造成汽車嚴重損壞。這棵被風雨刮倒的大樹，位於伍蘭岡Sylvan街23000號。照片顯示，大樹倒在一輛白色豐田（Toyota）轎車的引擎蓋上。

南加大部分地區都在下大雨。聖蓋博谷地區華人城市亞凱迪亞（Arcadia）居民反映，大雨已經下了一整夜，22日上午，雨勢更大，部分路段出現積水，一早上學的孩子在雨中艱難行走。

聖蓋博谷華人城市一些路段，出現積水。（記者邵敏／攝影）
聖蓋博谷華人城市一些路段，出現積水。（記者邵敏／攝影）

氣象預報員估計，22日上午，南加多地出現約一吋降雨；當天晚些時候，有些地區還會出現雷暴氣象，期間峰值降雨量可達每小時四分之三吋，每小時一吋的雨量可能性為10%。同時，暴風雨給一些城市帶來洪水威脅。氣象部門稱，從上午9時到晚上，橙縣內陸部分地區、河濱縣、聖伯納汀諾縣的部分地區進行洪水監測，這些地區可能會出現一吋到兩吋的強降雨量。

暴風雨席捲南加州，洛縣緊急管理辦公室官員21日晚宣布，因泥石流威脅，托潘加峽谷大道（Topanga Canyon Boulevard）沿線地區發出人員疏散警告。氣象部門預計積雪高度將維持在7000呎以上。

氣象員預測接下來幾天的天氣狀況，23日（周二）、24日（周三）和25日（周四）天氣多雲乾燥，26日（周五）預計陽光明媚，市中心氣溫將回升至華氏70度，並將持續整個周末。

南加大 洛杉磯 洪水

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