世報年節展╱First 5 California有害壓力體驗 幫助兒童成長

First 5 California將首次亮相27日和28日的年節展，提供大家免費Toxic Stress（有害壓力）Takedown體驗。（First 5 California臉書）

「2024世界日報 蒙市迎春年節展」將於1月27日（周六）上午10時至晚間9時、28日（周日）上午10時至晚間7時封街廟會迎新春，致力於幫助 0-5 歲的兒童獲得最好的人生開端的First 5 California將首次亮相年節展，屆時會提供大家免費Toxic Stress（有害壓力）Takedown體驗。

First 5 California今年是第一次參加年節展，屆時會在其攤位準備有趣的互動遊戲和活動獎品，及大量讓家長確保孩子健康快樂成長的資源等華人 父母來探索。First 5 California行政負責人Jackie Thu-Huong Wong是一名越南裔，她的老公是華人。她表示，很高興參加世界日報的年節展活動，過去25年來First 5 California一直致力於幫助加州各個族裔0到5歲的兒童獲得最好的人生開端。他們的目標是，在一代人時間內，所有孩子都能獲得安全、穩定、有益的關係和環境 (SSNREs)，以實現健康發展，提高對童年期不良經歷 (ACEs) 和有害壓力對幼兒影響的認識。

她說，很多華人家庭承受育兒工作的除了父母還有祖父母，他們有時會忽視幼兒的壓力，以為他們只是情緒化，但實際上他們可能在承受有害壓力。這種有害壓力是當孩子在沒有足夠成人支持的情況下，經歷連續、長期或頻繁的壓力事件時，荷爾蒙就會產生的一種壓力。比如孩子面對父母不在身邊或語言切換或搬遷到陌生環境等，都可能引發有害壓力。有害壓力會對身心健康產生持久的影響，如果父母和照顧者能早期發現並採取措施，透過創造和維持安全、穩定、有益的關係和環境來幫助孩子度過童年不良經歷，避免長期負面影響。

很多亞裔 父母和家長面對孩子的哭鬧或情緒化反應都想當然認為這是成長的一部分，而可能忽略這些情緒背後隱含的東西。他們不僅在年節展也在其他活動讓亞裔父母獲得工具去幫助自己的孩子，避免有害壓力對身心造成負面影響。首先是安靜，為孩子營造平和的環境，幫助孩子了解和管理自己的情緒，其次是穩定，每天持續為孩子營造穩定的環境和人際關係，如果發生變化，也要和孩子解釋為什麼。最後是多陪伴孩子，和他們玩耍、交流和了解他們。

有興趣的民眾可登錄網站First5California.com了解更多關於嬰幼兒有害壓力的信息。