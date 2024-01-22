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好萊塢魔術城堡亞洲魔術節 場場爆滿

記者楊青／洛杉磯報導
爲時一周的「2024好萊塢魔術城堡（Magic castle hollywood）亞洲魔術節」21日在華裔和亞裔魔術師多場人氣爆棚的精彩表演中落下帷幕。（記者楊青／攝影）
爲時一周的「2024好萊塢魔術城堡（Magic castle hollywood）亞洲魔術節」21日在華裔和亞裔魔術師多場人氣爆棚的精彩表演中落下帷幕。（記者楊青／攝影）

為期一周的「2024好萊塢魔術城堡（Magic castle hollywood）亞洲魔術節」21日在華裔亞裔魔術師多場人氣爆棚的精彩表演中落下帷幕，來自世界各地的華裔和亞裔魔術師各展身手，觀眾場場爆滿，其中由洛杉磯三位華裔少年魔術新星專場，更是讓周末兩天的魔術城堡門庭若市，為新年的亞裔魔術周畫下完美句號。

中國旅美知名魔術師、中國雜技第五屆全國魔術比賽金菊獎金獎獲得者、「傅氏幻術」第四...
中國旅美知名魔術師、中國雜技第五屆全國魔術比賽金菊獎金獎獲得者、「傅氏幻術」第四代傳承人胡金玲（左二）和她的三位弟子（左至右）陳煜晧、伍學慧、洪蘊哲。（記者楊青／攝影）

旅美知名魔術師、中國雜技第五屆全國魔術比賽金菊獎金獎獲得者、國家級非物質文化遺產項目「傅氏幻術」第四代傳承人胡金玲，2023年與魔術城堡藝術總監Dale Salwak聯合策劃好萊塢魔術城堡首度「中國魔術周」活動，今年規模更勝一籌。

亞洲知名魔術師雲集本届魔術城堡亞洲魔術藝術節。左至右：韓國魔術師I Ryun、日...
亞洲知名魔術師雲集本届魔術城堡亞洲魔術藝術節。左至右：韓國魔術師I Ryun、日本魔術大師峰村健二（Kenji Minemura）、中國魔術師胡金玲。（記者楊青／攝影）

胡金玲表示，除她本人外，更多的亞洲魔術翹楚今年紛紛加入表演，包括日本的峰村健二（Kenji Minemura）、韓國的I Ryun、中國香港的譚詠銓（AiBert Tam）、加拿大的張科民以及多位亞洲青年魔術師，為來自世界各地的觀眾展現他們的拿手絕活。七天的時間内每天四場，場場爆滿，有時不得不加場演出，周末這兩天更加誇張，每天七場，好戲連台

胡金玲表示，除魔術大師的表演，年輕魔術師的加入，也是今年的精采看點。其中兩位13歲華裔女孩和一位14歲華裔男孩的魔術表演，在這次活動中大放異彩。

韓國魔術師I Ryun（左）、日本魔術大師峰村健二（Kenji Minemura...
韓國魔術師I Ryun（左）、日本魔術大師峰村健二（Kenji Minemura，右）和華裔少女魔術師伍學慧（中）。（記者楊青／攝影）

13歲的伍學慧，是全場最小魔術師；另外一位洪蘊哲也同樣是13歲，兩位女孩以她們富有特色的精彩表演，獲得如雷掌聲。胡金玲表示，魔術城堡的女魔術師非常少，年輕且已表演得有模有樣的女魔術師，更是少之又少。

在美國土生土長的14歲的陳煜晧，之前完全不了解中國傳統文化，但這次在舞台上以中國傳統書生形象出場表演毛筆和書法魔術，讓觀眾拍案叫絕。

爲時一周的「2024好萊塢魔術城堡（Magic castle hollywood...
爲時一周的「2024好萊塢魔術城堡（Magic castle hollywood）亞洲魔術節」21日在華裔和亞裔魔術師多場人氣爆棚的精彩表演中落下帷幕。（記者楊青／攝影）

胡金玲表示，中國的魔術主屬幻術類，西方的更像是魔法。她本人最拿手的是變花，但在美國培養魔術師，主要還是針對孩子的年齡和本身特點，比如她美國的兩個徒弟對中國文化瞭解不多，但他們的見識和學習積纍很豐厚，而且中英文交互應用，和傳統的魔術很不一樣。

旅美知名魔術師、中國雜技第五屆全國魔術比賽金菊獎金獎獲得者、「傅氏幻術」第四代傳...
旅美知名魔術師、中國雜技第五屆全國魔術比賽金菊獎金獎獲得者、「傅氏幻術」第四代傳承人胡金玲（左二）和她的三位弟子（左至右）陳煜晧、伍學慧、洪蘊哲。（記者楊青／攝影）

魔術城堡亞洲魔術節2023年首創，也是魔術城堡60年來首次組織「中國魔術周」慶祝農曆新年，來自世界各地的14位華人魔術師，把他們的魔術帶到好萊塢，創造魔術城堡近年的售票高峰，入選由美華裔非政府組織研究會、北美華文新媒體民調中心、洛杉磯時報等機構聯合評選的「美國南加州華人社區十大文化藝術活動」。

來自加拿大多倫多的華裔魔術師張科民，今年第二次參加亞裔魔術周表演，他是「中國交響樂之父」李德倫的外孫，也是一位跨鋼琴演奏、音樂教育、魔術表演的三栖藝術家，他的表演融合紙牌魔術、鋼琴演奏和時實互動，別具一格。

爲時一周的「2024好萊塢魔術城堡（Magic castle hollywood...
爲時一周的「2024好萊塢魔術城堡（Magic castle hollywood）亞洲魔術節」21日在華裔和亞裔魔術師多場人氣爆棚的精彩表演中落下帷幕。（記者楊青/攝影）

魔術城堡始建於1909年的維多利亞古堡，至今已有114年歷史，1963年被魔術師買下並創立魔術藝術學院，被稱為魔術師的聖地，其成員超遠5000人。魔術城堡實行會員制，只有通過其會員的邀請才能進入魔術城堡。因此，魔術城堡既是眾多魔術師期望能夠大顯身手的舞台，也是廣大魔術迷和粉絲嚮往一睹各魔術大師精采身手的地方。

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