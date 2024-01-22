洛市泰國城每周末「暹羅夜市」免門票 風味正宗
洛杉磯市泰國城（Thai Town）每周五至周日都會舉行免門票的「暹羅夜市」（atSiam Night Market）特色活動，吸引許多當地居民與遊客。而這個夜市以其展現豐富多彩的泰國文化和正宗泰國美食而聞名，為參與者提供了一次彷彿身處泰國的體驗。
夜市特色之一是琳瑯滿目的泰國美食，包括著名的泰式炒粿條（Pad Thai）、綠咖哩雞（Green Curry Chicken）和芒果糯米飯（Mango Sticky Rice），遊客可以在此品嘗到從傳統的泰式椰奶湯（Tom Kha Gai）到辛辣的泰式青木瓜沙拉（Som Tum）等各式各樣的地道泰國美食。此外，現場還提供泰國特色飲品，讓人在享受美食的同時，也能品嘗到正宗的泰國飲品，這些美食讓人回味無窮。
除了美食，夜市還提供各種手工藝品和精采的現場表演，展現了泰國的傳統與現代文化融合的魅力。泰國音樂的現場表演也為活動增添了異國風情。
而暹羅夜市不僅吸引了當地民眾，也吸引許多泰裔民眾前來。走在夜市中，處處可聽到泰語交談的聲音。華人劉小姐表示，是朋友推薦讓她來此一遊，她對夜市的食物讚不絕口。
記者也在現場試吃了泰式烤豬肉串、泰式甜點露楚和打拋豬等美食，發現不僅美味，價格也相當合理。打拋豬配飯僅售12元，而露楚則用洋菜凍製成，中間包裹著綠豆沙，口味獨特。
此外，夜市還設有駐場吉他手和座位區，讓民眾可以在輕鬆的氛圍中享受美食和音樂。這次泰國夜市活動不僅讓洛杉磯市民和遊客體驗到泰國的熱情和多姿多彩的文化，也展示了多元文化融合的美好。
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