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洛市泰國城每周末「暹羅夜市」免門票 風味正宗

記者張庭瑜／洛杉磯報導
夜市每周末都吸引了大量民眾，其中以亞裔民眾居多。（記者張庭瑜／攝影）
夜市每周末都吸引了大量民眾，其中以亞裔民眾居多。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯泰國城（Thai Town）每周五至周日都會舉行免門票的「暹羅夜市」（atSiam Night Market）特色活動，吸引許多當地居民與遊客。而這個夜市以其展現豐富多彩的泰國文化和正宗泰國美食而聞名，為參與者提供了一次彷彿身處泰國的體驗。

夜市特色之一是琳瑯滿目的泰國美食，包括著名的泰式炒粿條（Pad Thai）、綠咖哩雞（Green Curry Chicken）和芒果糯米飯（Mango Sticky Rice），遊客可以在此品嘗到從傳統的泰式椰奶湯（Tom Kha Gai）到辛辣的泰式青木瓜沙拉（Som Tum）等各式各樣的地道泰國美食。此外，現場還提供泰國特色飲品，讓人在享受美食的同時，也能品嘗到正宗的泰國飲品，這些美食讓人回味無窮。

泰式甜點露楚以其獨特的口味成為了眾多美食中的一大亮點。由於其獨特的口感和風味，深...
泰式甜點露楚以其獨特的口味成為了眾多美食中的一大亮點。由於其獨特的口感和風味，深受民眾喜歡。（記者張庭瑜／攝影）

除了美食，夜市還提供各種手工藝品和精采的現場表演，展現了泰國的傳統與現代文化融合的魅力。泰國音樂的現場表演也為活動增添了異國風情。

泰式炒粿條（Pad Thai）等多種泰國美食的吸引力是由經驗豐富的師傅現場爆炒製...
泰式炒粿條（Pad Thai）等多種泰國美食的吸引力是由經驗豐富的師傅現場爆炒製作。這種現場烹飪的方式不僅保證了食物的新鮮和口味的地道，同時也為遊客提供了一種視覺和嗅覺上的雙重享受。（記者張庭瑜／攝影）

而暹羅夜市不僅吸引了當地民眾，也吸引許多泰裔民眾前來。走在夜市中，處處可聽到泰語交談的聲音。華人劉小姐表示，是朋友推薦讓她來此一遊，她對夜市的食物讚不絕口。

除了著名的泰式炒粿條（Pad Thai）和其他經典泰國料理外，各種炸物也是該夜市...
除了著名的泰式炒粿條（Pad Thai）和其他經典泰國料理外，各種炸物也是該夜市的一大特色。這些炸物以其酥脆可口的口感和豐富的風味，深受遊客和當地居民的喜愛。（記者張庭瑜／攝影）

記者也在現場試吃了泰式烤豬肉串、泰式甜點露楚和打拋豬等美食，發現不僅美味，價格也相當合理。打拋豬配飯僅售12元，而露楚則用洋菜凍製成，中間包裹著綠豆沙，口味獨特。

夜市除了提供豐富的泰國美食和文化體驗之外，還貼心地設置座位區。這一設施為來訪的民...
夜市除了提供豐富的泰國美食和文化體驗之外，還貼心地設置座位區。這一設施為來訪的民眾提供一個舒適的休息和用餐空間，讓他們在品嘗美食和欣賞表演的同時，也能享受到輕鬆愉快的環境。（記者張庭瑜／攝影）

此外，夜市還設有駐場吉他手和座位區，讓民眾可以在輕鬆的氛圍中享受美食和音樂。這次泰國夜市活動不僅讓洛杉磯市民和遊客體驗到泰國的熱情和多姿多彩的文化，也展示了多元文化融合的美好。

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