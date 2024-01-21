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蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

蒙市槍案周年／燭光守夜悼逝者 擬建永久紀念碑

記者朱敏梓／洛杉磯報導
蒙市設立的心型臨時紀念碑。（記者朱敏梓/攝影）
蒙市設立的心型臨時紀念碑。（記者朱敏梓/攝影）

槍擊案發生後，無論是政府還是民眾，都在用各種形式祭奠逝者，總統拜登、副總統賀錦麗專赴蒙市譴責暴力、獻花致哀，加州政府下半旗哀悼，蒙市政府大門前設立臨時紀念碑等。進入2024年，這座城市又將如何舉辦周年祭活動？

蒙市政府將在2024年1月21日，也就是槍擊案發生的一週年之際舉辦燭光守夜活動「Candlelight vigil」，邀請社區共同紀念這場震驚全美國的悲劇。根據蒙市公告，「燭光守夜是一個讓社區團結在一起，共同悼念、團結和支持的機會。這個活動將提供一個反思和療癒的空間，大家將共同紀念受害者，並團結起來反對暴力。」該活動將於當晚6時在蒙特利公園市政廳前草坪舉行，幾百位民眾將聚集在一起，手拿蠟燭，追悼亡靈。市議員饒影凡（Yvonne Yiu）表示，屆時會有蒙市教會的牧師以及蒙市赤松黃大仙祖宮護法為這些受害者們禱告、誦經。

在槍擊案發生之後，蒙市收集了民眾在市政廳前擺放的鮮花、照片和其他紀念品，在市政廳露天的入口處設立了心型的臨時紀念碑提供民眾悼念，後來臨時紀念碑遷至戶內的蒙市互助希望中心（MPK Hope Resiliency Center）展示。一周年將至，「是否應該建立一個永久紀念碑」也被提上了日程，在此前的市議會中，市議員們提出成立一個委員會，討論該計畫的施行，包括選址、資金等。

在即將到來的1月21日事件一周年，該議題再次被提上議程。蒙市副市長黃泰平（Thomas Wong）表示，將在1月21日下午開展一個討論會，受害者家屬、其他倖存者、市議會成員以及社區居民們將聚集在一起，討論和收集更廣泛的意見。對於是否會將1月21日定為永久紀念日，黃泰平說，目前市議會還沒有討論過這個議題，「我們持開放態度傾聽民意」。

槍擊 蒙特利公園市 拜登

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