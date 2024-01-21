蒙市槍案周年／商家受影響 生意客源逐漸恢復

在槍擊案發生後，與案發地相鄰的桂林米粉店生意受到了重創。（記者王若然／攝影）

距離蒙特利公園市 （Monterey Park）2023年除夕夜大規模槍擊 案已經過去一年。槍擊案對蒙特利公園市當地的社區帶來巨大觸動，其影響不僅侷限於事件中的遇難者，還有附近的商家。如今事隔一年，這些商家的客源在慢慢恢復中，在經濟上，他們也收到了來自政府和非營利組織的幫助。

槍擊案發生後，與案發地「舞星」一牆之隔的「桂林米粉」（Traditional Guilin Noodles）被推向了媒體的聚光燈下。槍擊案的發生直接影響到了這家店的生意。該店店主伍振曾在採訪時表示，槍擊案發生後，餐廳關閉了大概一周。後來重新開門營業，生意明顯大不如前，下降了40%至50%。過了半年多之後，生意有所回升，但相比之前仍有20%至30%的減少。

在槍擊案發生後，吳振會將餐館菜色、信息發在臉書、Yelp等社群媒體上。他說，有很多網友前來支持。除了社區民眾的熱心幫助，餐廳還收到了政府和非營利組織的幫忙。去年7月13日，「桂林米粉」獲贈加州 餐廳恢復基金（Restaurants Care Resilience Fund）5000元。伍振表示，這是餐廳收到的第一筆捐助資金，他和母親很感激。