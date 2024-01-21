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蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

記者楊青／洛杉磯報導
蒙市槍案後許多親友獻上鮮花悼念，當時招牌還有舞星字樣。（本報資料照片）
蒙市槍案後許多親友獻上鮮花悼念，當時招牌還有舞星字樣。（本報資料照片）

蒙市槍案今日滿一年，11位罹難者命喪槍下，重創洛杉磯華人社區，而72歲的槍手陳有艮自殺後，至今仍留下許多謎團，為什麼要濫殺？為什麼鎖定舞廳？答案可能永遠都不會揭曉，經過365天的傷痛撫平，本報再次專訪舞星舞蹈學校獨資擁有人梁卓，她說，最近她開始穿上舞鞋，重新跳舞，她相信，今年起會愈來愈好。

過去一個月裡，包括在槍案事件中英勇奪下槍手槍枝的來來舞社經理蔡班達，於13日在他的舞社舉行紀念活動、蒙特利公園市政府也啟動相關系列活動、還有以槍案背景為劇本且正在排演的舞台劇，很多團結社區的活動都依序進行中。即使事件仍帶給人們忘不了的悲傷，但他們正逐漸地勇敢走出來。

梁卓自己一直喜歡跳舞，十年前接手舞星舞社，獨力經營發展壯大。案發前多年，舞星已成為全美知名集舞蹈教學和娛樂跳舞於一體的大型舞蹈學校，歐洲和全美國標舞好手和舞蹈老師紛紛慕名而來，因此吸引大批學生和舞者。但那個慘烈驚悚的晚上打破了她的夢想。一年多來，她心力憔悴，壓力巨大，慘案歷歷在目，療傷到現在，仍無意重操舊業。

尚不考慮重開舞星

「我提前終止了和房東的合約」。梁卓說，多年來舞星一直都是租場地運營，案發後，她已提前結束租約，到目前為止，並沒有考慮重新開舞星舞社。而舞星原來的很多老師和教練，在慘案發生後自謀出路，分散到其他舞社教學，學員和舞者也情況類似，分散各地。

在槍案發生後，聯邦、加州和洛杉磯縣政府部門給與了全力的善後支持，美國社會和民眾也及時伸出援手，通過撥款、捐款、籌款、設立精神和心理諮詢中心等方式，幫助減輕受害家庭的創傷。

「讓我感動的是大家對跳舞依然保持著巨大的熱情」，梁卓說，她在慘案發生九個多月後第一次應邀蒙市的蘭利老人中心，因為友人說政府重新為喜歡跳舞的人們設立了免費跳舞場所，每月兩次大型舞會她有去看看。「我看到至少300人在跳舞」，她表示，如果不是因為中心為安全起見需要預定和限制進場人數，可能參加的人還要更多。

剛剛結束的2023/2024新年跨年舞會，蘭利中心的舞場同樣是舞客滿場。梁卓說，她看到了很多以前在舞星跳舞的人們，重新回到舞場，看來大家已慢慢走出了槍擊案的陰影。

梁卓說，她發現不少以前不跳舞的人，在案發之後開始關注跳舞，從中瞭解跳舞可以娛樂、減壓、交友的種種好處，舞蹈發燒友還可以進一步去跟老師學習，參加比賽和舞展，為自己的生活增加榮譽感，如果能夠拿個獎更是錦上添花。

一直喜歡跳國標舞的梁卓，最近也開始重新穿上舞鞋。不過她說自己目前到離華人社區較遠的地方跳，以免那道嚴重受傷的神經再被觸碰。新年到來，她在母校廣東外語外貿大學南加校友會的鼓勵下，將微信頭像從舞星門廳改成了自己的肖像，背景是「繼往開來，再創輝煌」。

她說，相信今年起會愈來愈好，因為美好的東西，會長久活在人們心中。

洛杉磯 華人 蒙特利公園市

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