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華人買水仙花 盛開異味難聞

記者邵敏／洛杉磯縣報導
華女購買的水仙花，稱花開時奇臭無比。（受訪者提供）
華女購買的水仙花，稱花開時奇臭無比。（受訪者提供）

農曆新年馬上就要到了，許多南加華人都在配置年貨，包括購買鮮花，為家中添置喜慶色彩。華女近日購買了一盆水仙花，沒想到花開時奇臭無比，她大呼難道是自己買錯品種了嗎，香氣撲鼻的水仙花怎麼變成這樣的氣味?

春節購買水仙花，對許多華人來說是一種傳統習慣，因為花朵潔白高雅，象徵一年之初的好運，更因為水仙花的氣味非常好聞，可以滿室生香。洛杉磯縣華人張女士，日前在Trader Joe’s連鎖超市買了一盆白色水仙花，價格不到4元，非常實惠。她特意選擇結滿花蕾、但尚未開花的那盆，等待花開的日子讓人充滿期待。

讓人意想不到的是，有一天早上，張女士突然聞到房間裡有股奇怪的氣味，類似油漆的刺鼻味道，她找了一圈發現，氣味竟然來自那盆正在盛開的水仙花。「靠近花朵聞，氣味更加濃烈，簡直難以接受。」一開始，張女士懷疑是不是自己的嗅覺出現問題，但丈夫、女兒都覺得十分難聞。

張女士覺得納悶，記憶中養在中國的水仙花香沁人心脾，怎麼到了美國就變成如此難聞的氣味?水仙花在房間裡養了幾天，花朵開得越來越茂盛，刺鼻的氣味也越來越重。張女士說，最後實在忍受不了，不得不搬到院子中，「遠遠看著盛開的花還是很喜歡，只要不湊近聞花香。」

張女士上網查看，為何美國的水仙花和中國的香味完全不同，發現不少網友評論指出，比起中國的水仙花香，美國的多了些類似顏料、洗甲水、油漆的特別氣味 。但也有網友指出，雖然香味不同，也能接受，湊近了聞挺刺鼻的，離遠些就還好，花朵剛開的幾天，氣味比較濃，之後會淡一些。也有人認為，這種花香味道蠻好聞的，看來每個人的感受都不盡相同。

橙縣華人方爭女士，日前從Trader Joe’s買了一盆黃色的荷蘭水仙，盛開時十分養眼，價格3.99元，她將水仙花擺放在室內，表示家中頓時就有了春天的氣息。方爭認為，黃色水仙比白色水仙味道要淡一些，聞著和香水百合的氣味差不多，不過有些人就難以接受香水百合的味道，感覺很臭。

華人從Trader Joe’s買的荷蘭水仙，價格3.99元。（受訪者提供）
華人從Trader Joe’s買的荷蘭水仙，價格3.99元。（受訪者提供）

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