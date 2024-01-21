解決治安問題 饒影凡喊廢除47號提案

饒影凡表示，加州應該去除47號法案。（記者楊青／攝影）

加州 25選區參議員民主黨 籍競選人及蒙特利公園市議員饒影凡（Yvonne Yiu），20日在其阿罕布拉競選總部舉辦義工招募及政見說明會，華洋社區數十位義工和選民冒雨前往現場支持。饒影凡表示，自己是一個公正中立且有常識的民主黨人，加州應該廢除47號提案（Proposition 47）。

饒影凡表示，自感恩節以來開始走街拜票，至今已上門拜訪大約3萬戶人家，在3月5日初選前，希望有更多人一起來加入團隊，幫忙助選和拜票，也希望市民籍此了解和參與美國的選舉程序。最重要的是，她希望通過掃街拜票行動，聆聽社區的聲音，並希望在未來把這些聲音帶到加州政府，幫助大家切實解決問題。她說，掃街拜票相當於切實的民調。

饒影凡（Yvonne Yiu，後排中間紅衣者）20日在其阿罕布拉競選總部舉辦義工招募及政見説明會，華洋社區數十位義工和選民冒雨前往支持，氣氛熱烈。（記者楊青／攝影）

當天為饒影凡助選的義工來自各個族裔，年輕人占有相當比例。饒影凡的先生楊懷週全程為太太站台。饒影凡表示，加州參議會共有40個席位，現任的兩位亞裔 參議員即將卸任。她說，亞裔占加州人口16%，按比例應至少有6位亞裔代表，但現在遠遠不成比例。所以希望大家給與支持，選出華人代表。

饒影凡表示，治安是她此次參選最重要的理念和訴求。她在感恩節拜訪之後發現，民眾普遍最關心的就是治安問題。她明確表態反對47號法案，「我覺得加州的47號法案一定要改，一定要去掉，因為這個法案對加州的負面影響非常深遠」。饒影凡目前獲得8萬多名警察的背書支持。

饒影凡不諱言，目前有人質疑她，作為民主黨人，為什麼會反對47號提案？「我的回答是，我是中間的民主黨，是有常識的民主黨人」，她表示，自己並非激進的民主黨，所以民主黨有什麼不對的話，她會替民眾去爭取，「無論什麼黨派，只要不對的話，我為對的一方說話」。有意加入饒影凡義工團隊的民眾，可聯絡/www.yvonneyiu.com