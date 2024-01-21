小企業看2024：通脹是最大挑戰

全美亞裔總商會首席執行長董繼玲（Chiling Tong）。（記者朱敏梓／攝影）

美國消費者們在過去兩年多面臨著創紀錄的生活成本，影響著住房、油價 等方面，小企業主們也經歷了疫情 帶來的至暗時刻。專家分別從房市、油價及通脹探討2024年經濟情勢。其中小型企業主認為，通脹帶來的生活成本提高仍是最大挑戰。

經歷了疫情三年之後，這些領域發生了何種變化？2024年前景又將如何？加州少數族裔媒體聯盟(EMS)19日邀請了專業人士探討這些重要議題。

Apartment List高級研究員Rob Warnock分析，2024年租房壓力將減輕。（記者朱敏梓／攝影）

Apartment List高級研究員Rob Warnock表示，在疫情初期，許多人將房屋從待售市場撤下，而其他一些人則認為這是購房好時機，因此可以看到供應量下降，需求量上升，價格立即飆升，這種情況直到2022年才開始放緩。

目前，房屋價格仍比疫情爆發前高出45%，且購房者還要面臨較高的抵押貸款利率。與之情況相反的則是租房市場，在疫情開始時，由於購房需求變大，租房需求隨即變小，而2021年隨著空置公寓變得稀缺，租金快速上漲，於2022年達到頂峰，目前租房價格略有下降。

展望2024年，Rob認為，由於住房需求強勁，許多專家預估房價還將繼續上漲，相較之下租房市場更加樂觀，接下來12至24個月中將有許多公寓建造，會給租房市場帶來下行的壓力。

OPIS首席石油分析師Denton Cinquegrana表示，2022年由於俄烏戰爭的爆發，油價飆升，2023年油價平均上漲約1元。今年預計油價會略微下跌0.5元左右。

近日全球局勢緊張，尤其是在紅海地區，對此Denton表示，紅海地區的局勢會延緩運輸時間和成本，石油公司需要避開這個地區，路線就會變長，紅海衝突已經持續兩周，目前對油價影響還沒那麼顯著。

全美亞裔 總商會首席執行官（National ACE）董繼玲（Chiling Tong）表示，亞裔美國人占美國創業者的10%，總計有990萬企業家。疫情時期，亞裔創業者遭遇了許多挑戰，不僅要應對疫情帶來的負面影響，還要遭到仇恨攻擊，在疫情期間一共發生了1.1萬多起的仇恨事件，大多針對小企業主。目前，亞裔小企業主正從困境中脫離。

在2024年，企業主們普遍認為，面臨的最大挑戰在於高通脹、高利率、生活成本提高、人工智能增長和供應鏈等方面。