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迎春年節展／中心健保設攤 為民眾解惑

記者楊青／洛杉磯報導
中心健保負責人Gary蔡表示，每年1月1日至3月31日是紅藍卡健保調整期，希望改變選擇的民眾可以在此時段重新調整和選擇健保計畫。（檔案照）
中心健保負責人Gary蔡表示，每年1月1日至3月31日是紅藍卡健保調整期，希望改變選擇的民眾可以在此時段重新調整和選擇健保計畫。（檔案照）

洛杉磯世界日報和蒙特利公園市合辦的2024龍年迎春年節展，兼顧民眾喜迎新春和吃喝玩樂的各種期待，新年沒有後顧之憂的健康保障，更是不能缺少。為南加華人社區服務20年的中心健保，不僅是本次年節展的金牌贊助商之一，更會在現場擺攤設點，為民眾新年健保答疑解惑。

中心健保（Central Health Medicare Plan HMO）負責人Gary蔡介紹，他們從2004年開始為社區服務，到2023年為止，持續榮獲聯邦紅藍卡計畫「金牌選擇獎」。他說，20年來，中心健保在華人社區廣受歡迎，最大原因之一是直接的雙語服務，除提供醫療健保服務外，還提供廣東話、越語、韓語等多種語言的直接服務，不用翻譯，讓英文非母語的會員能夠直接用家鄉語言溝通，非常方便。

Gary蔡解釋，加入中心健保計畫，首先要年滿65歲，或是符合資格拿到聯邦紅藍卡。聯邦紅藍卡通常提供看醫就診80%的費用，藥物Part D部分需自付。但如果是中心健保會員，就不用付費。如果會員已有紅藍卡PartA和PartB，中心健保會覆蓋藥物卡PartD部分，也就是原來需要自付的部分，變成免費。

Gary蔡表示，中心健保的「悅享計畫 」和「安美計畫」均是受到銀髮族信賴的計畫。其中悅享計畫，新的一年提供高達1440元補助，換言之，會員每月PartB所需支付的147.7元，中心健保會幫助減免120元，這在通貨膨脹嚴重時期，是一個相當大的幫助。此外還提供會員零元醫師看診；無限次數針灸服務；交通車接送看診就醫；遠程醫療；普通藥(第一及第二等級)免費 ；牙醫福利；每年一副免費眼鏡；化驗檢測及X光服務；海外旅行緊急醫療保障等。

他特別提到為慢性病會員，比如有糖尿病、心血管疾病或慢性心衰竭人士量身定做的「安美計畫」，符合資格的人可以加入，每月PartB部分可獲35元退款，該計畫還有一個重大優點，如果這些慢性病患需要使用胰島素，可長年不用付費；血糖觀測器也是免費提供，以手臂貼片方式替代傳統每天扎針的痛苦，而且節省每年高達數千元的相關開支。

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