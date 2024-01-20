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科技業風光背後…華婦：老公失業鬧離婚

記者江碩涵／聖荷西報導
劉太太的老公為了付房貸，被裁員當晚立刻登錄自己為Uber司機，開啟了兩個月的接送人生，此為示意圖，與本文無關。（美聯社）
劉太太的老公為了付房貸，被裁員當晚立刻登錄自己為Uber司機，開啟了兩個月的接送人生，此為示意圖，與本文無關。（美聯社）

矽谷生活，最大的壓力來自於房貸，如果真的被裁員，民眾最擔心的就是付不起房貸，近來矽谷幾大科技公司裁員消息不斷，讓許多華裔家庭精神緊張。就有僑胞分享去年家裡發生裁員的故事，不僅夫妻兩人吵架、鬧離婚，幸好老公後來走出裁員陰影，才逐漸恢復心理健康

劉太太的老公曾在FAANG五大科技公司上班，而且去年被裁員。她說，去年底老公被公司裁員，當下真心覺得人生很黑暗；尤其是深怕房貸付不出來，要流落街頭，兩人時常因為錢的事情吵架。

劉太太家是單薪家庭，只有老公在上班，曾經是FAANG其中一家的初階工程師，家庭年收入約20萬美元。她則是家庭主婦，帶著兩個五歲以下的小孩。

她說，老公為了付房貸，被裁員當晚立刻登錄自己為Uber司機，開啟了兩個月的接送人生。她自己則已近八年沒上過班，為了增加家庭收入，只好立刻詢問周圍好友有沒有任何打工機會。

她回憶去年那段時光，仍覺得相當心驚。她說，當下夫妻兩人立刻算一下生活開銷，發現入不敷出，以當時他們房貸約100多萬元來算，每月房貸支出約4000美元。老公即使認真當Uber司機，也只能支應房貸，完全沒有多餘的生活費可以支出。

劉太太家裡原本有兩台車，為了降低開銷，只好立刻賣掉一台賓士換回一些現金。幸好還有家人立刻匯款10萬美元到美國，解決當下燃眉之急。

劉太太的老公開了兩個月Uber，一邊當司機、一邊丟履歷，一直都找不到任何工作。後來因緣際會下才找到一家科技業上班，雖然不如想像中來得高薪，但至少仍在科技業，解決了家庭收入不足的問題。

劉太太說，老公開Uber的那段時光生活非常慘澹，家庭氣氛相當差，老公也時常指責她只會在家裡，不願出門工作，兩人常常為了錢的事情在吵架。

雖然最後度過了難關，但劉太太說，經過裁員事件，家庭多少都有些受傷。尤其兩人的價值觀、老公對工作的態度等都有些許不同，而人生還有好長的路要走，只希望受傷的部分能癒合。

裁員 矽谷 心理健康

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