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矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

矽谷不平靜 本月3起駭人命案 華人社區譁然

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
華裔谷哥工程師命案，兩位學經歷優秀的年輕中國工程師，目前一死一傷。（記者孫愛薇／攝影）
華裔谷哥工程師命案，兩位學經歷優秀的年輕中國工程師，目前一死一傷。（記者孫愛薇／攝影）

矽谷一直以來都是高知識分子聚集地，但本月北加南灣矽谷地區異常不平靜，接連發生三起駭人聽聞的命案，其中有兩起為家暴致死案。

16日洛斯蓋圖市（Los Gatos）警方發布聖他克魯茲山（Santa Cruz）華裔婦女遭丈夫勒斃棄屍案，當天也同時發生了聖他克拉拉市（Santa Clara）矽谷華裔谷歌工程師命案，女方遭男方毆打頭部致死；同一天，洛斯阿圖市（Los Altos）兩位66歲年長者又發生雙屍命案。命案一件接著一件發生，讓矽谷灣區居民一片譁然。

最引起華人軒然大波的是16日早上聖他克拉拉市發生的華裔谷歌工程師命案，此案引起華人社群熱議。18日中午本報記者獨家得到聖他克拉拉縣地檢長資料，確認27歲的陳立人（音譯，Liren Chen）涉嫌殺害太太于軒一（音譯，Xuanyi Yu），並已被重罪起訴。

由於陳立人與于軒一皆為年輕的谷歌工程師，更是畢業於中國名校，其中于軒一甚至是中國吉林省理科狀元，優秀的學經歷，讓這起案件格外受到華人社區的高度重視。

當警方接獲報案抵達現場時，警方發現陳立人的右手腫脹，發紫。衣服上、腿上和手上都有血跡，而于軒一的頭部有嚴重的鈍器傷，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡，警方在現場宣告于軒一已經死亡。警官指出：「我認為陳當時穿著涼鞋，站在或蹲在於旁邊，用手反覆打她的頭部。 」

洛斯蓋圖市警方16日公布，40歲的華裔妻子余鶯鶯（音譯，YingYing “Dawn” Yu）遭到56歲男子伊格（John Yeager）涉嫌謀殺案，余鶯鶯遭到丈夫伊格用繩索勒死，並且被棄屍在灣區聖他克魯茲山。

整起案件的爆發，起始於余鶯鶯的雇主從元旦開始聯繫不上她本人，警方循線調查後，11日以伊格涉嫌家暴被登記入獄，並在13日依據線索在山區找到被認為是余鶯鶯的人類遺骸。

而16日由洛斯阿圖市（Los Altos）警方發布的兩名長者的雙屍命案，一開始網路曾混淆誤傳，以為這起命案就是華裔谷歌工程師命案。但經過兩市警局公布更多訊息，才確認這起雙屍命案是另外一起事件，目前警方尚未透露更多死者相關的訊息，初步推測不是華人。

華裔谷哥工程師命案，案發當天救護車到場緊急救援治療。（記者孫愛薇／攝影）
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