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天普市鄰裡守望會議 強化居民防範意識

記者張庭瑜／天普市報導
天普市將在未來幾個月內，在市內不同區域舉辦一系列的場鄰裡守望會議。（記者張庭瑜/攝影）
天普市將在未來幾個月內，在市內不同區域舉辦一系列的場鄰裡守望會議。（記者張庭瑜/攝影）

天普市（Temple City）1月18日（週四）舉辦2024年首場鄰里守望會議（ Neighborhood Watch Meeting ），目的在於提升當地居民的安全意識和防範技巧。該活動吸引約40名居民參與，提供晚餐和抽獎活動，為市民創造一個輕鬆且富有教育意義的學習環境。

會議首先介紹災難應急包的準備工作。警方強調，每個家庭、工作場所和車輛都應該備有至少10-14天的必需品，包括食物、水和其他緊急用品。會議中提供了具體的建議和準備清單，如家庭應急包應放置在容易找到的位置，工作場所應有一個隨時可以帶走的應急包，而車輛內則應備有食物、水、急救用品等。

接下來，會議以槍手、偷竊和住宅安全等三個重點，為本次社區安全會議主題。警方表示，民眾在遇到槍手時應該怎麼辦，如熟悉逃生路線和安全房間/區域，學習如何鎖定或封鎖所在區域，並進行演練。在射擊事件發生時，遵循「跑」、「藏」、「戰」的原則：能逃則逃，不能逃跑時則隱藏，若生命受到威脅則反抗。

警方還特別強調保護個人財產的重要性，尤其是車輛安全和住宅安全方面。警局建議從車上取出所有貴重物品、鎖上車門、為車輛設定鬧鐘等。對於住宅安全，則提醒居民在離家時鎖好門窗，包括關閉百葉窗，不要長時間打開車庫門；加強住宅的物理安全措施，如安裝防碎窗膜、窗鎖，以及門窗感應器等。

居民杜小姐分享參加會議的經驗表示，天普市定期舉辦的這類會議，對提高居民的安全意識和防範技巧非常有幫助。她也分享自己家曾在兩個月前遭遇的盜竊事件，雖然沒有偷走任何東西，但是破壞了窗戶，造成不便和損失。本次會議幫她學到了住宅防盜的方法。

根據天普市警局提供的統計數據顯示，天普市在2022年至2024年期間，住宅入室竊盜事件有明顯下降，從2022年的186起降至2023年的151起，顯示了社區安全會議和居民積極參與的成效，而天普市也計劃未來幾個月內，在不同的街區舉辦安全會議。對於想了解更多信息或參與未來活動的居民，詳情可上天普市官網查詢。

天普市將全市劃分為10個區域，計劃依序在每一區舉辦鄰裡守望會議，以加強社區安全和...
天普市將全市劃分為10個區域，計劃依序在每一區舉辦鄰裡守望會議，以加強社區安全和聯防意識。（天普市官網截圖）

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