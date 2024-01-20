紀念蒙市槍案 華裔國會議員趙美心、劉雲平喊控槍

國會議員趙美心在蒙市大規模槍擊案一周年之際發表講話。（本報檔案照）

蒙特利公園市槍擊 案一周年之際，聯邦華裔眾議員趙美心 （Judy Chu）和劉雲平（Ted Lieu）19日發表講話，悼念槍擊案受害者，同時呼籲加強槍枝管控、結束槍枝暴力。

趙美心表示：「今天是我居住了 38 年的家鄉蒙特利公園市發生大規模槍擊事件一周年，槍擊事件給全美亞裔社區帶來了毀滅性的打擊和恐懼。我對11名在槍擊案中失去生命的受害者表示哀悼和敬意。今天，我的心與受害者家屬和倖存者同在，他們中的許多人仍在從暴力和創傷恢復的過程中，並正在努力應對失去親人的可怕痛苦。」

民眾深切悼念蒙特利公園市大規模槍擊案的遇難者。（美聯社）

趙美心強調反對槍枝暴力的必要性。她指出，任何一個社區都不應該經歷蒙市過去一年所經歷的一切，這就是為什麼國會亞裔黨團（CAPAC）在槍擊案發生幾周後就支持對攻擊性武器禁令立法。

劉雲平則呼籲槍枝改革，結束槍枝暴力。他指出，今天是加州蒙特利公園發生可怕槍擊事件的周年紀念日。在本應歡樂的農曆新年慶祝活動中，洛杉磯縣發生了最嚴重的大規模槍擊事件，造成11人死亡、9人受傷。蒙特利公園社區和國家持續悼念在這場悲劇中喪生的人們。每一天，全國各地的家庭都因槍枝暴力而支離破碎，呼籲進行全面的槍枝改革，並呼籲共和黨眾議院多數派加入反槍枝陣營，共同結束槍枝暴力。