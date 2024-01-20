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銅竊案猖獗 巴沙迪那市祭破案獎金

編譯胡立宗／綜合報導
巴沙迪那市的竊銅案層出不窮，市府出示各種公用配線箱遭到撬開的照片。（取自巴沙迪那市府）
巴沙迪那市的竊銅案層出不窮，市府出示各種公用配線箱遭到撬開的照片。（取自巴沙迪那市府）

洛杉磯縣的銅竊盜案越來越猖獗，最誇張的莫過於近日發生在卡森市（Carson City）的墓園銘牌失竊案。繼洛縣縣委會通過1萬元線報獎金後，同樣遭受「銅害」的巴沙迪那市也提供1萬元，共計2萬元將作為提供線索偵破竊案者的獎金。

洛縣決議的推動者為縣委巴格（Kathryn Barger），她與市長戈多（Victor M. Gordo）連袂出席17日的記者會。兩人強調，竊銅案不僅影響居民生活，還會因號誌燈不靈而引發交通事故，因此民眾應該「知道多少就通報多少」。

自2023年1月起，巴沙迪那市已經發生了45起竊銅案，損失6又1/3哩長的銅線，受影響的路燈為360具，還有兩座號誌燈因此無法運作，估計損失達5萬元。

竊賊多半鎖定公共設施的配線箱，撬開後剪斷電線、抽取裡頭的銅絲。但是市府提醒，竊銅賊看起來好像能賺一筆，「但是亂剪電線可能導致自己觸電傷亡」，既損人又不利己。

警察局長Gene Harris強調，警方不只會追查下手的人，還會逮捕收贓的人，因為竊銅是危害公共安全的重大犯罪。警方紀錄顯示，16日才剛發生過竊銅案，價值8000元的2500呎銅線在Altadena Drive與Walnut Street路口的公共工程工地遭竊，時間為下午12時37分。

當天稍早，上午8時16分，市府工務局發現Corson Street與Sierra Bonita Avenue一帶的路燈不亮了，最後發現配線箱遭到破壞，不過竊賊似乎忙著逃跑，連銅線都來不及帶走。

Corson Street先前就發生過竊銅案，一名住戶發現兩名可疑男子正在敲弄公共設施的配線箱，接著她家的電燈就不亮了。事後她將監視器畫面提供給警察，警察也循線找到嫌犯。警方表示，任何線索都很重要，因此發現不對勁就通報市警局（626-744-4501），希望匿名的人則可撥打Crime Stoppers專線1-800-222-8477，或上網至lacrimestoppers.org。

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