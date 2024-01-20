迎春年節展／說+唱+舞 年輕組合「要你好看」

The pRojecT Entertainment團隊將在世界日報2024中國農曆新年街展廟會上表演精彩節目。（Raymond Tran提供）

農曆新年雖然是傳統中國節日，近年的慶祝活動卻注入很多年輕現代成分。2024年1月27日、1月28日登場的世界日報中國農曆新年街展廟會，將有南加州 地區優秀年輕團體，帶來説、唱、舞精彩表演，別開生面。

由南加 州知名舞者Raymond Tran和他的説唱及舞蹈團隊The pRojecT Entertainment ，將在本次中國農曆新年街展廟會中展現將近30分鐘的精彩表演。

Raymond表示，The pRojecT Entertainment 是一家成立於2022年的專業演出公司，成員均有專業娛樂背景，他們中的許多人都是專業的舞蹈老師、歌手、音樂人和藝術家，最初是朋友在一起自娛自樂，交流技藝，現在已經發展成為南加州626地區最優秀的歌舞團體之一。他表示，每次表演時，他們都希望傳播對藝術和舞蹈的熱愛，同時希望激勵年輕一代追隨他們的藝術夢想和事業，因此每位表演者都滿腔熱情，表演活力十足。

The pRojecT Entertainment團隊將在世界日報2024中國農曆新年街展廟會上表演精彩節目。（Raymond Tran提供）

作為The pRojecT Entertainment 創辦人和董事，Raymond Tran也是南加州和聖蓋博 谷多家現代舞社的創始人和總監。他目前全職擔任舞者、教練、編舞和主持人，同時在YG舞蹈工作室和Starfactory表演與音樂學院任教。

Raymond表示，The pRojecT目前由16名舞者組成，全部都是專業舞者，他們中的13人將會在年節展上表演。另外他的三名實習生，也將以個人身分在節目中首次亮相，主要以舞蹈為主，也將現場獻唱。他表示，他們的表演將是團隊精選成員創作的原創編舞的彙編，具有非常鮮明的創造力個性。

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