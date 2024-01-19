加州藥物濫用率飆升 少數族裔受害最深

韓嘉盈會議中多次強調提升護理質量、改善治療方法和加強青少年預防措施方面對抗物質濫用的重要性。

加州 近年來藥物濫用致死案件急劇增加，少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）18日舉辦線上會議，許多發生在偏遠地區的死亡案例與芬太尼（Fentanyl）濫用密切相關，亞裔和其他少數族裔群體受到的影響尤為深遠。專家們不僅分享他們在這些地區工作時所遇到的挑戰，還強調採取立即行動的迫切性。

會議上，塞拉健康基金會（Sierra Health Foundation）的代表韓嘉盈（Kaying Hang，音譯）分享該基金會在加州推動健康生活方式的努力，特別是在提高護理質量、改進治療方法和加強青少年預防措施等多方面的工作，以對抗藥物濫用問題。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）報告，2022年有超過10.9萬名加州居民因藥物過量而喪生。韓嘉盈指出，過去的禁毒方式，對非裔社區產生嚴重影響。政府長期將吸毒和持有毒品 視為刑事犯罪，導致大規模監禁和社會羞辱，對低收入 和有色人種社區造成傷害。

中央山谷賦權聯盟（Central Valley Empowerment Alliance）的魯伊斯（Marie Perez Ruiz）指出，在杜拉瑞縣（Tulare County）的帕羅（Poplar）地區，有嚴重的毒品問題，特別是受到芬太尼和其他成癮藥物的影響。

十字路口康復中心（Crossroads Recovery Center）創始人阿琳布朗（Arlene Brown）分享她在印宇縣（Inyo County）畢夏普（Bishop）的經驗。她指出，當地美洲原住民，有很高的藥物成癮致死率。阿琳布朗還批評長期以來的對抗毒品方式，對其社區的影響。

屋崙（Oakland）及其周邊地區的阿拉米達縣愛滋病毒教育和預防計劃（Alameda County HIV Education and Prevention Project，簡稱Heppac）執行主任布勞恩茨（Courtney Braunz）介紹該計劃所提供的多項服務，包括東灣墊擴展計劃（EBME）和藥物使用導航員計劃。Heppac致力於提供全面的支持和干預措施，從注射器服務計劃（SSP）到納洛酮分發，旨在幫助減少藥物濫用的風險。布勞恩茨強調，康復路徑應該因人而異，組織的目標是滿足每個人的獨特需求。