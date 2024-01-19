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加州藥物濫用率飆升 少數族裔受害最深

記者張庭瑜/洛杉磯報導
韓嘉盈會議中多次強調提升護理質量、改善治療方法和加強青少年預防措施方面對抗物質濫用的重要性。
韓嘉盈會議中多次強調提升護理質量、改善治療方法和加強青少年預防措施方面對抗物質濫用的重要性。

加州近年來藥物濫用致死案件急劇增加，少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services）18日舉辦線上會議，許多發生在偏遠地區的死亡案例與芬太尼（Fentanyl）濫用密切相關，亞裔和其他少數族裔群體受到的影響尤為深遠。專家們不僅分享他們在這些地區工作時所遇到的挑戰，還強調採取立即行動的迫切性。

會議上，塞拉健康基金會（Sierra Health Foundation）的代表韓嘉盈（Kaying Hang，音譯）分享該基金會在加州推動健康生活方式的努力，特別是在提高護理質量、改進治療方法和加強青少年預防措施等多方面的工作，以對抗藥物濫用問題。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）報告，2022年有超過10.9萬名加州居民因藥物過量而喪生。韓嘉盈指出，過去的禁毒方式，對非裔社區產生嚴重影響。政府長期將吸毒和持有毒品視為刑事犯罪，導致大規模監禁和社會羞辱，對低收入和有色人種社區造成傷害。

中央山谷賦權聯盟（Central Valley Empowerment Alliance）的魯伊斯（Marie Perez Ruiz）指出，在杜拉瑞縣（Tulare County）的帕羅（Poplar）地區，有嚴重的毒品問題，特別是受到芬太尼和其他成癮藥物的影響。

十字路口康復中心（Crossroads Recovery Center）創始人阿琳布朗（Arlene Brown）分享她在印宇縣（Inyo County）畢夏普（Bishop）的經驗。她指出，當地美洲原住民，有很高的藥物成癮致死率。阿琳布朗還批評長期以來的對抗毒品方式，對其社區的影響。

屋崙（Oakland）及其周邊地區的阿拉米達縣愛滋病毒教育和預防計劃（Alameda County HIV Education and Prevention Project，簡稱Heppac）執行主任布勞恩茨（Courtney Braunz）介紹該計劃所提供的多項服務，包括東灣墊擴展計劃（EBME）和藥物使用導航員計劃。Heppac致力於提供全面的支持和干預措施，從注射器服務計劃（SSP）到納洛酮分發，旨在幫助減少藥物濫用的風險。布勞恩茨強調，康復路徑應該因人而異，組織的目標是滿足每個人的獨特需求。

布勞恩茨介紹了組織針對藥物濫用問題所提供的全面支持和干預措施，包括針對個人需求的...
布勞恩茨介紹了組織針對藥物濫用問題所提供的全面支持和干預措施，包括針對個人需求的康復路徑。（視訊會議畫面截圖）
阿琳布朗會議中揭示了美洲原住民在全國範圍內面臨最高的致命過量用藥率，並提倡全面關...
阿琳布朗會議中揭示了美洲原住民在全國範圍內面臨最高的致命過量用藥率，並提倡全面關照個人、家庭和社區的治療方式。（視訊會議畫面截圖）
魯伊斯指出，在杜拉瑞縣波普勒地區，糟糕的住房狀況和缺乏基本公共設施讓當地居民易受...
魯伊斯指出，在杜拉瑞縣波普勒地區，糟糕的住房狀況和缺乏基本公共設施讓當地居民易受毒品問題影響。（視訊會議畫面截圖）

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