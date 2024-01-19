兩歹徒持槍搶橙縣酒水店

兩名蒙面劫匪持槍威脅兩名店員，從收銀機中搶走現金，並搜刮了櫃檯下面的財物。（KTLA 5）

橙縣 安那罕市（Anaheim）一家酒水店，18日凌晨1點30分發生搶劫，兩名店員疑似遭劫匪持槍索要錢財，店內監控拍下作案過程。

影音來源：KTLA 5，洛杉磯 採訪中心後製

安那罕市警局（ Anaheim Police Department）稱，這家酒水店位於迪士尼 樂園度假區附近，地點是東Katella大道200號街區的Magicland商圈。

影片顯示，兩名蒙面劫匪進入商店，向櫃檯後面的兩名店員索要錢財，並發生肢體衝突。其中一嫌犯掏出像槍的東西，指著兩名店員，要求打開收銀機抽屜。

這名嫌犯從收銀機中取出錢，而另一名嫌犯則推擠店員，後者雙手舉高，看起來十分不安，嫌犯繼續在櫃檯下方搜刮財物，把搶走的東西放入運動衫的口袋內。

警方稱，其中一名店員在搶劫過程中被推倒在地，但拒絕接受治療。另一名店員沒有受傷。警察趕到現場時，嫌犯已逃跑。目前尚不清楚嫌犯帶走多少現金，也不清楚他們是步行還是乘車逃離。

據描述，嫌犯均為男性，身高約6呎，中等身材。他們穿著深藍色連帽衫和深色牛仔褲。監控畫面無法清晰識別嫌犯的臉部特征。任何有線索的人，請致電714-765-1900聯繫安那罕市警局。