假銀行來電稱帳戶被駭 長者險被騙2次

長者接到冒充「銀行」的電話，稱帳戶已被駭客入侵。(Unsplash.com)

南加 內陸帝國（Inland Empire）一名77歲長者，日前接到自稱是銀行工作人員的電話，告知帳戶已被駭客 入侵，需從銀行取走現金，再把這些現金裝在包裹裡，等待銀行指派的「快遞員」上門取貨。長者接連兩次被騙，幸虧第二次警方及時制止，當場逮捕嫌犯。

根據聖伯納汀諾縣警局（San Bernardino County Sheriff's Department）消息，19歲的蘋果谷居民（Apple Valley） Kayvaughn Omaryeades Larry 1月13日被捕，他被捕原因是冒充銀行工作人員、快遞員實施詐騙，警方尚未公布具體涉案金額。

受害者是一名77歲男子，這名長者12日接到自稱是銀行員工的電話，告知他的帳戶被駭客入侵。據信，來電的正是嫌疑犯Larry，他在電話中指示老人去銀行提取現金以保證帳戶安全，並告訴老人，將取出的現金放入盒子，用牛皮紙包裹，等待快遞員上門來取。

當天晚些時候，一名自稱是快遞員的男子出現在被害人家中，拿走裝著現金的盒子。第二天，嫌犯Larry故技重施，他再次打電話給這名77歲長者，試圖以同樣方式實施詐騙。

受害者聽從指示，又去銀行，這次銀行員工感覺不對，趕緊給長者家人打電話。隨後當地警方接獲報案趕到受害者家中，等待冒充「快遞員」的嫌犯到來。當Larry到達受害者家時，被警方當場拘留，並因涉嫌以虛假藉口獲取金錢、共謀犯罪等被逮捕。Larry目前關押在高地沙漠拘留中心（High Desert Detention Center），保釋金1萬5000元。

警局表示，這次逮捕是對猖獗電話詐騙的重要提醒，電話詐騙每年都會從全國各地民眾身上竊取數百萬元。警局在新聞稿中指出，如果接到陌生電話，務必先掛斷，再致電對方聲稱所在的公司企業、銀行等官方電話，詳細詢問相關內容，驗證來電者提供的信息是否屬實 。警局強調，金融機構不會要求任何客戶提取現金，並打包讓快遞員領走。

如果有經歷類似詐騙，當局建議向聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）舉報。任何了解此案的人，請聯繫聖伯納汀諾縣警局蘋果谷站警官Belvin，電話是760-240-7400；匿名舉報可致電1-800-782-7463。