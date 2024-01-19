羅斯密市 免費眼科檢查 配眼鏡免花錢

流動眼科診所提供全套免費檢查、以及免費配眼鏡。（主辦方提供）

對於沒有眼科保險 的南加華人 來說，現在免費檢查的好機會來了。從今年2月開始，每月的第一個周五，洛杉磯縣華人聚居城市羅斯密（Rosemead）推出流動眼科診所，為居民提供全套眼科免費檢查、以及免費配眼鏡。

此項義診活動由階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）推出，旨在為更多有需要的民眾提供服務。第一次眼科義診時間定於2月2日（周五）上午9時至下午4時，地址位於羅斯密社區中心（3936 Muscatel Ave.,Rosemead, CA91770）。

主辦方介紹，眼科義診醫師來自健康科學西方大學（Western University of Health Science）的專家部門。在眼科檢查服務中，專業醫護人員將協助民眾做全方位的視力檢查，包括診斷是否有白內障、青光眼、糖尿病、高血壓 眼疾、以及其他眼部相關疾病。

對於沒有眼科保險的就診者，階進慈善基金會將提供免費服務，擁有眼科保險的患者也可前往就診。基金會負責人表示，醫師根據診斷結果開處方，基金會將在多數情況下，提供單光、雙光眼鏡免費配置。眼鏡在紐約定制，就診者可於下次看診日前往流動眼科診所地獲取。

主辦方指出，此項眼科檢查服務全面，名額有限，每位就診者大概需要1小時到1個半小時的就診時間，醫療服務將依實際情況進行調整。有需要的民眾可於周一至周五，下午3時至5時致電預約就診，電話號碼為888-996-9985。