我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

洛杉磯縣、橙縣汽油價格 創1年來新低

洛杉磯訊
近期，大洛杉磯地區多個縣市均出現汽油價格下滑的趨勢。（abc7電視台面）
近期，大洛杉磯地區多個縣市均出現汽油價格下滑的趨勢。（abc7電視台面）

洛杉磯縣（Los Angeles County）汽油平均價格，18日跌至繼2023年2月2日以來的最低點，為每加侖4.584元，是連續第14天下跌。油價下降價趨勢，也同樣出現在橙縣（Orange County），其平均價格降至一年以來最低，達到每加侖4.473元。

根據美國汽車協會（AAA）和石油價格資訊服務公司的數據，洛杉磯縣平均價格截至18日，已累計下降17.3分，其中最大的單日跌幅發生在17日，達到1.9分。比較過去價格，現在的均價比一週前低8.3分，比一個月前低14.4分，儘管如此，它仍高於去年同期7.8分。自2022年10月5日創下每加侖平均6.494元的歷史最高價以來，洛杉磯縣的價格已下降1.91元。

橙縣的情況亦類似，均價自2023年1月24日以來持續下跌，至今已連續15天降價，累計下降19分。其中，17日的單日跌幅達2.3分。與洛杉磯縣相比，橙縣的平均價格比一周前下降9.4分，比一個月前低9分，但比去年同期高出4分。自2022年10月5日創下6.459元的高點後，橙縣均價已下降1.986元。

洛杉磯縣、橙縣與全國汽油價格趨勢分析表 製表／記者張庭瑜
洛杉磯縣、橙縣與全國汽油價格趨勢分析表 製表／記者張庭瑜

全國平均汽油價格情況則略有不同。在過去21天中共19次下降後，全國平均價格在最近三天內連續上漲，增加0.6分至每加侖3.094元。在這三天內，全國平均價格總計上漲2.6分，其中17日上漲1.6分。與此相比，全國平均價格比一週前上漲1.7分，比一個月前上漲2.8分，但仍比去年同期下降26.5分。自2022年6月14日創下5.016元的高價記錄後，全國平均價格已下降1.922元。

每日提供超過15萬座加油站即時價格的網站「GasBuddy」石油分析主管Patrick De Haan表示，過去一周汽油價格呈現出好壞參半的變化。他指出，儘管紅海地區局勢和美國對胡塞武裝襲擊，曾推高油價，但隨後由於需求疲軟以及汽油庫存大幅增加，油價又迅速回落。他也提到，市場是否能準備好迎接進一步價格下跌，還有待觀察。

油價 洛杉磯 橙縣

上一則

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

下一則

中心健保 措施便利 福利豐富 服務傑出

延伸閱讀

南加橙縣酒水店深夜遭搶 兩匪持槍狂拿收銀機現金

南加橙縣酒水店深夜遭搶 兩匪持槍狂拿收銀機現金
台灣30家新創公司 來洛城路演

台灣30家新創公司 來洛城路演
橙縣Troy High School對外招生

橙縣Troy High School對外招生
洛杉磯港貨運量 連5月增長 12月同比增2.5%

洛杉磯港貨運量 連5月增長 12月同比增2.5%
橙縣開發400英畝住宅 被指危害生態

橙縣開發400英畝住宅 被指危害生態
僑委會與台大學 推聯名獎學金

僑委會與台大學 推聯名獎學金

熱門新聞

Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
中國食品近年以進入美國和主流市場作為目標。（記者張宏／攝影）

進軍好市多 亞洲食品拚營銷競爭激烈下架率高 迎合年輕人口味 包裝講究顏值

2024-01-16 01:20
好市多近日上新的藍皮雞蛋，讓不少消費者好奇。（記者王若然／攝影）

好市多賣藍皮蛋 華人反應不一 價格高但營養差別恐不大

2024-01-13 01:19
爾灣警方正在通緝一名盜竊慣犯，該嫌疑人作案金額累積近四萬元。（Irvine Police Department）

爾灣生猛「零元購」靠這招一秒得手

2024-01-16 19:45
李薇和前男友格林。（左圖來自聖馬刁縣警局，右邊圖片來自網路）

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

2024-01-15 18:29

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血