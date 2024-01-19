洛杉磯縣、橙縣汽油價格 創1年來新低

近期，大洛杉磯地區多個縣市均出現汽油價格下滑的趨勢。（abc7電視台面）

洛杉磯 縣（Los Angeles County）汽油平均價格，18日跌至繼2023年2月2日以來的最低點，為每加侖4.584元，是連續第14天下跌。油價 下降價趨勢，也同樣出現在橙縣 （Orange County），其平均價格降至一年以來最低，達到每加侖4.473元。

根據美國汽車協會（AAA）和石油價格資訊服務公司的數據，洛杉磯縣平均價格截至18日，已累計下降17.3分，其中最大的單日跌幅發生在17日，達到1.9分。比較過去價格，現在的均價比一週前低8.3分，比一個月前低14.4分，儘管如此，它仍高於去年同期7.8分。自2022年10月5日創下每加侖平均6.494元的歷史最高價以來，洛杉磯縣的價格已下降1.91元。

橙縣的情況亦類似，均價自2023年1月24日以來持續下跌，至今已連續15天降價，累計下降19分。其中，17日的單日跌幅達2.3分。與洛杉磯縣相比，橙縣的平均價格比一周前下降9.4分，比一個月前低9分，但比去年同期高出4分。自2022年10月5日創下6.459元的高點後，橙縣均價已下降1.986元。

洛杉磯縣、橙縣與全國汽油價格趨勢分析表 製表／記者張庭瑜

全國平均汽油價格情況則略有不同。在過去21天中共19次下降後，全國平均價格在最近三天內連續上漲，增加0.6分至每加侖3.094元。在這三天內，全國平均價格總計上漲2.6分，其中17日上漲1.6分。與此相比，全國平均價格比一週前上漲1.7分，比一個月前上漲2.8分，但仍比去年同期下降26.5分。自2022年6月14日創下5.016元的高價記錄後，全國平均價格已下降1.922元。

每日提供超過15萬座加油站即時價格的網站「GasBuddy」石油分析主管Patrick De Haan表示，過去一周汽油價格呈現出好壞參半的變化。他指出，儘管紅海地區局勢和美國對胡塞武裝襲擊，曾推高油價，但隨後由於需求疲軟以及汽油庫存大幅增加，油價又迅速回落。他也提到，市場是否能準備好迎接進一步價格下跌，還有待觀察。