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南加失竊小飛機尋獲 已燒成灰燼

洛杉磯訊
失竊小飛機15日被發現時已燒成灰燼。（ABC7）
失竊小飛機15日被發現時已燒成灰燼。（ABC7）

幾日前托倫斯（Torrance）一男子的小型飛機被盜走，如今飛機已經被找到，但被人一把火燒成了灰燼。

根據ABC7電台的報導，近日南加州托倫斯（Torrance）居民Anis Pradhan的小型飛機，被歹徒在1月3日黑夜裡拖走。消防員15日於長堤市（Long Beach）發現一個起火的集裝箱，火被撲滅後發現了裡面的小飛機。

在飛機被盜後，Anis Pradhan追尋失物心切，雖然報了警，但仍堅持每天騎摩托車尋找。他表示，對這個結果表示失望。小飛機是主要用於教育，教小朋友開飛機。如今只能希望警方可以抓到偷盜飛機並一把火燒毀的竊賊。

小飛機在一個停車場被盜，當時被裝在一個箱子裡，停靠在Lockness大街22800號街區的一個停車場。停車場的監控剛好記錄下了飛機被盜的過程。

當晚約8時15分，一輛白色皮卡車（pick-up truck）駛入停車場，盜賊將裝有飛機的小箱子掛在皮卡車後面後駛離。根據Anis Pradhan，歹徒當時是將停車場大門的鎖剪斷進來的。

Anis Pradhan的這架小飛機是20世紀40年代末的骨董機，型號為Piper PA-15，顏色為銀色。在之前的採訪中，他說，為這架小飛機投入了數千小時的工作和大量金錢，而這些年的心血就在一瞬間化為烏有，讓他「心碎」。Anis Pradhan是一名擁有執照的小飛機駕駛教練。小飛機被偷也斷了他的生計。

加州 長堤 南加

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