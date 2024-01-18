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遇到肇事逃逸 謹記3步驟自保

記者朱敏梓／洛杉磯報導
當遇到肇事逃逸事故時，應該及時報警，並聯繫車險公司。（Upslash)
當遇到肇事逃逸事故時，應該及時報警，並聯繫車險公司。（Upslash)

加州肇事逃逸事故很常見，且有愈演愈烈之勢。根據加州交通安全辦公室最新年度報告的數據，僅2021年至2022年間，致命肇事逃逸事故增加3.4%，導致受傷的肇事逃逸事故增加9.2%。加州報告的數據表明，每10起肇事逃逸事故中只有1起得到解決。那麼如果遇到肇事逃逸事故，受害者該如何應對及申請保險理賠？

肇事逃逸事故的受害者遇到此類事件時要謹記三步驟。第一是將自己車子停在安全的地方，並且檢查車上每個人的安全情況，是否需要及時尋求醫療協助。第二是及時報警，並收集證據，記下肇事者和車輛的所有資訊，並查找是否有目擊者可以提供幫助，最好能夠讓他們留下來與警方交談。第三是及時聯絡自己的汽車保險，了解索賠需要提供的信息。

對於索賠，林大衛保險負責人林大衛表示，近年來由於加州汽車保費漲價、無證移民增多、偷車增高，許多人沒有汽車保險，所以這類人遇到事故時，很容易肇事逃逸。當遇到這類事件時，應先拿到對方的車牌號碼，例如通過目擊者或附近監控影像。拿到車牌號碼後立即報警，警方可以通過車牌號追溯到肇事車主的信息，從而進行理賠。

在很多情況下，許多肇事車主並沒有保險，面對這種情況，只能向受害車主自己的車險進行賠付。林大衛解釋，汽車責任險有一項無保險駕車人險（Uninsured/Underinsured Motorists coverage），包括無保險人身保險（Uninsured motorist bodily injury ）和無保險財務保險（Uninsured Motorist Property Damage），在購買這項保險並找到對方牌照號碼的前提下，即使對方沒有保險，車主自己的車險也可以賠付，以汽車維修的實際金額為準，最高賠付3500元。林大衛補充，隨著越來越多無保險車主的出現，購買這項保險非常有必要。

不過，如果沒有找到對方的車牌號，無保險財務保險就無法對車子損壞進行賠付。但如果涉及身體受傷，無保險人身保險仍然會賠付受傷部分，並且支付因身體受傷而帶來的經濟損失、醫院支出等，賠付額從1.5萬到50萬不等。

林大衛表示，如果購買無保險駕車人險，且車主購買了汽車全險，則車主不需要支付任何的自付額；如果沒有購買無保險駕車人險，但車主購買了全險，則需要支付一定的自付額。

南加華人陳小姐就曾遇到肇事逃逸、但需要自己支付損失的經歷。她說，去年將車子停在門口，車子被撞傷，對方逃之夭夭，警察到場後也說沒辦法，讓陳小姐找自己的保險賠付，最終陳小姐自付了1000元。陳小姐補充，後悔自己買保險時沒有加上肇事逃逸保險，其實也不貴，但當時覺得沒必要。她提醒，最好為自己的車子安裝行車記錄器，對於維護自己權益也是一大保障。

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