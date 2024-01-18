我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

華男路邊停車過夜 醒來車沒了 原來遭衝撞被警拖走

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
巴沙迪那市（Pasadena）華人唐先生的車子停在家門口的馬路邊過夜，遇上肇事逃逸，車子被警察拖走了，路上只留下汽車碎片和零件。（受訪者提供）
巴沙迪那市（Pasadena）華人唐先生的車子停在家門口的馬路邊過夜，遇上肇事逃逸，車子被警察拖走了，路上只留下汽車碎片和零件。（受訪者提供）

南加一些住戶，尤其是居住在「聯排屋」（Townhouse）和康斗（Condo）的民眾來說，如果家中車輛多，車庫停不下、或是小區停車場沒有足夠車位，就只能選擇停在馬路邊過夜。家住巴沙迪那市（Pasadena）的華人唐先生，最近因將車子停在家門口的馬路邊過夜，遭遇飛來橫禍，一覺醒來車子竟不見了。

唐先生說，他每日都需駕駛廂型車（Minivan）上下班，由於住在聯排屋小區，車庫在地下，且小區的地下車庫入口很窄，他的車子沒法開下去，因此向巴沙迪那市政府申請路邊過夜停車許可，每晚都將汽車停在小區門口的馬路邊。

13日上午7時，他妻子醒來後出門發現，工作車不見了，且路上還留下滿地碎片，仔細觀察可以發現，這些碎片像是汽車的零部件和玻璃。妻子急忙在業主群內求助鄰居，鄰居們紛紛表示，在大約凌晨4時，接到來自門口對講機（Door Intercom）的來電，由於在睡夢中，沒有接電話。其中一位擔任屋主協會（HOA）管理的鄰居說，唐先生的工作車是被警察拖車拖走了。根據警察的說法，凌晨大約3、4時，小區門口發生撞車事故，一名疑似醉酒或是疲勞駕駛的司機，開車撞向馬路邊，導致兩輛停在路邊的車受損，事後車主肇事逃逸。

警方表示，在相撞的三輛車中，唐先生的車損壞尤為嚴重，肇事司機的車輛撞在他車子的左半邊，警察只能用鋸子鋸開相連部分，才能使兩輛車子分離。事後警方將三輛車子全部拖走。唐先生說，他居住在該小區這麼久，這樣的事情還是頭一回遇到，正等待警察的進一步信息，後續還有申請賠償、修車等一系列繁瑣事宜，現在也不知道肇事者能否找到、是否有保險，如果對方沒有保險，還得向自己的保險公司申請賠付。最麻煩的是，車子會因此留下事故紀錄，可能影響之後的交易。唐先生無奈表示，禍從天降，他只能提醒身邊的人，如果可以的話，盡量不要將車子停在大馬路旁過夜，以防萬一。

巴沙迪那市（Pasadena）華人唐先生的車子停在家門口的馬路邊過夜，遇上肇事逃...
巴沙迪那市（Pasadena）華人唐先生的車子停在家門口的馬路邊過夜，遇上肇事逃逸，車子被警察拖走了。鄰居的監控視頻顯示，警察正在現場處理。（受訪者提供）

保險 南加 華人

上一則

Dry January新趨勢 全美15%成年人已參加

下一則

加州起訴遊民住房開發商 索賠逾億美元

延伸閱讀

普宅認定放寬 北京二手房市場 成交速度加快

普宅認定放寬 北京二手房市場 成交速度加快
杭州1村178戶村民眾籌1.2億蓋別墅 家家有露台、院子

杭州1村178戶村民眾籌1.2億蓋別墅 家家有露台、院子
長髮少年與三葉草

長髮少年與三葉草
一天700元工資沒人幹？上海家政荒 急找「共享阿姨」

一天700元工資沒人幹？上海家政荒 急找「共享阿姨」
魯豫被爆姐弟戀 疑同居小19歲美聲男歌手

魯豫被爆姐弟戀 疑同居小19歲美聲男歌手
「魯豫有約」53歲主持人爆熱戀 傳與小19歲美聲歌手同居

「魯豫有約」53歲主持人爆熱戀 傳與小19歲美聲歌手同居

熱門新聞

Janet He（右）與救她的好心人合影。（ABC7／Janet He）

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

2024-01-11 16:10
在四季酒店工作期間，Choyce成為了其中一位稀有的華裔女性廚師。（Choyce提供）

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

2024-01-10 21:56
死者是45歲的焦玉萍（Yuping Jiao，音譯）。（鹽湖縣聯合警察局）

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

2024-01-16 14:52
三大傳染病肆虐南加，華人如何應對？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱傳染病肆虐 華人頻中招 搶藥潮再現？

2024-01-11 13:45
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

2024-01-10 01:20
開過食物用燕尾夾夾在冰箱網架上。（取自The Internet Secrets網站）

趕快學起來…廚房4個小祕方 讓您居家生活更便利

2024-01-07 01:14

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕