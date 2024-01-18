華男路邊停車過夜 醒來車沒了 原來遭衝撞被警拖走
對南加一些住戶，尤其是居住在「聯排屋」（Townhouse）和康斗（Condo）的民眾來說，如果家中車輛多，車庫停不下、或是小區停車場沒有足夠車位，就只能選擇停在馬路邊過夜。家住巴沙迪那市（Pasadena）的華人唐先生，最近因將車子停在家門口的馬路邊過夜，遭遇飛來橫禍，一覺醒來車子竟不見了。
唐先生說，他每日都需駕駛廂型車（Minivan）上下班，由於住在聯排屋小區，車庫在地下，且小區的地下車庫入口很窄，他的車子沒法開下去，因此向巴沙迪那市政府申請路邊過夜停車許可，每晚都將汽車停在小區門口的馬路邊。
13日上午7時，他妻子醒來後出門發現，工作車不見了，且路上還留下滿地碎片，仔細觀察可以發現，這些碎片像是汽車的零部件和玻璃。妻子急忙在業主群內求助鄰居，鄰居們紛紛表示，在大約凌晨4時，接到來自門口對講機（Door Intercom）的來電，由於在睡夢中，沒有接電話。其中一位擔任屋主協會（HOA）管理的鄰居說，唐先生的工作車是被警察拖車拖走了。根據警察的說法，凌晨大約3、4時，小區門口發生撞車事故，一名疑似醉酒或是疲勞駕駛的司機，開車撞向馬路邊，導致兩輛停在路邊的車受損，事後車主肇事逃逸。
警方表示，在相撞的三輛車中，唐先生的車損壞尤為嚴重，肇事司機的車輛撞在他車子的左半邊，警察只能用鋸子鋸開相連部分，才能使兩輛車子分離。事後警方將三輛車子全部拖走。唐先生說，他居住在該小區這麼久，這樣的事情還是頭一回遇到，正等待警察的進一步信息，後續還有申請賠償、修車等一系列繁瑣事宜，現在也不知道肇事者能否找到、是否有保險，如果對方沒有保險，還得向自己的保險公司申請賠付。最麻煩的是，車子會因此留下事故紀錄，可能影響之後的交易。唐先生無奈表示，禍從天降，他只能提醒身邊的人，如果可以的話，盡量不要將車子停在大馬路旁過夜，以防萬一。
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