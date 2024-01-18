華男路邊停車過夜 醒來車沒了 原來遭衝撞被警拖走

巴沙迪那市（Pasadena）華人唐先生的車子停在家門口的馬路邊過夜，遇上肇事逃逸，車子被警察拖走了，路上只留下汽車碎片和零件。（受訪者提供）

對南加 一些住戶，尤其是居住在「聯排屋」（Townhouse）和康斗（Condo）的民眾來說，如果家中車輛多，車庫停不下、或是小區停車場沒有足夠車位，就只能選擇停在馬路邊過夜。家住巴沙迪那市（Pasadena）的華人 唐先生，最近因將車子停在家門口的馬路邊過夜，遭遇飛來橫禍，一覺醒來車子竟不見了。

唐先生說，他每日都需駕駛廂型車（Minivan）上下班，由於住在聯排屋小區，車庫在地下，且小區的地下車庫入口很窄，他的車子沒法開下去，因此向巴沙迪那市政府申請路邊過夜停車許可，每晚都將汽車停在小區門口的馬路邊。

13日上午7時，他妻子醒來後出門發現，工作車不見了，且路上還留下滿地碎片，仔細觀察可以發現，這些碎片像是汽車的零部件和玻璃。妻子急忙在業主群內求助鄰居，鄰居們紛紛表示，在大約凌晨4時，接到來自門口對講機（Door Intercom）的來電，由於在睡夢中，沒有接電話。其中一位擔任屋主協會（HOA）管理的鄰居說，唐先生的工作車是被警察拖車拖走了。根據警察的說法，凌晨大約3、4時，小區門口發生撞車事故，一名疑似醉酒或是疲勞駕駛的司機，開車撞向馬路邊，導致兩輛停在路邊的車受損，事後車主肇事逃逸。