收到無害照片 快刪除防詐

詐騙集團常以一張無關緊要的照片，做為「魚鉺」 誘被害人上鉤。（示意圖取自Unsplash+）

KTLA 5電視台報導，優良商業局（Better Business Bureau）警告民眾小心「錯誤號碼詐騙」，意即詐騙者會向毫無戒心的人們發送看似無辜的照片，但其意圖並不單純。

有些騙局是從一條突如其來的簡訊開始。簡訊中包含一張照片，照片上是一只用手舉著的酒瓶，酒瓶中沒有標題，也無內文。

然該詐騙與酒無關。照片內容可以是任何東西。優良商業局公共關係社群媒體 主管麥格文（Melaniie McGovern）表示「重點是你有做出回應」。「他們發送這種釣魚 照片，是為了看這個電話號碼是否真實有人。」

一位向優良商業局秘密舉報人士表示，他們回覆一封神秘短信，最初他們有了一場關於葡萄酒的對話，但隨後該簡訊開始詢問收件人姓名與年齡，讓該人警覺。

類似騙局在2022年無處不在，回覆者通常會回應「你打錯電話」之類的，但對方會再度建立對話關係。優良商業局稱這些是「錯誤電話號碼詐騙」。

麥格文說，若收到一條簡訊，最好是忽略，也可將其刪除或標記垃圾郵件。若做出回應，但談話變得可疑，請聽從直覺。她提醒人們不要點擊任何連結，透露任何訊息，即使簡訊告知贏得某些獎項等。

此外向優良商業局進行詐騙追蹤舉報，也有助於他們向聯邦貿易委員會（FTC）合作打擊不良行為。