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河濱Kmart舊址蓋公寓 社區意見分歧

河濱訊
圖為Kmart在2011年運營時情景。（購物中心臉書）
圖為Kmart在2011年運營時情景。（購物中心臉書）

南加內陸河濱市一家閒置多年的原Kmart商店，有望被一項347住房的集合公寓建案取代。附近居民對該建案意見不一。據了解，這塊佔地十畝的土地位於Mission Grove社區，該區主要以住宅為主，附近有一個購物廣場，而空置的Kmart就坐落在此。

Mission Grove社區居民，如艾倫（Lewis Allen）和科爾（Brian Kerr），對這一建案的態度不同。兩位居民於1980年代末搬入該社區，不久前成立Mission Grove居民協會，對集合公寓項目進行廣泛討論。根據科爾的說法，社區居民中有人希望保持原狀，也有人認為建設公寓的提議很不錯，而大多數人則持中立態度。

河濱市議員康德（Chuck Conder）支持這個項目，他的選區包括該社區。康德表示，儘管居民意見不一，但大多數居民不反對這個項目。然而，居民迪恩（Loren Dean）則提出擔憂，包括建築物高度、靠近March Air Reserve Base的位置、人口密度和可能增加交通堵塞等問題。

根據河濱縣記錄，這家Kmart商店於1992年建成，經營26年，在2018年因電子購物興起而被迫停業。開發商一直在考慮重新利用這片因商店停業而閒置的土地，先前在其他地方，也曾有成功的商業轉住宅成功案例。

目前，該集合公寓建案的環境影響評估正在進行中，預計在2024年春季或初夏向公眾發布評估結果。報告完成後，將提交給河濱市都市計畫委員會和市議會進行審查。如果一切順利，該建案預計在2027年完成。由項目負責人盧賓（Michelle Rubin）領導的團隊表示，這項建案符合市場需求，有望獲得市議會的批准。

市議員康德認為，由於市議會成員看到住房的「迫切需求」，該項目有很大機會獲得批准。他表示，「我們可以利用那些已經破敗和危險的現有設施，比如Kmart，用作有益於城市的項目來替換它們。」

南加

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