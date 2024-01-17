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洛城新語／「中性立法」應更深層

洛城新語

加州2024年有許多新法上路，其中一條規定大型賣場必須設置中性玩具區，否則將面臨罰款。加州這些年通過了許多有關設立「中性」設施的法案，這些法案表面上保護了兒童、青少年的性別認同，但實際上產生的作用有限。保護LGBTQ+人群的利益，應該著重深層立法。

加州法律規定，自2024年1月1日起，超過500名員工的大型零售商，必須在兒童玩具區設置中性玩具貨架。原本的女生、男生玩具區可以保留。提出這項法案的人，是代表矽谷地區的加州民主黨眾議員羅達倫（Evan Low），他表示這項法案，可以幫助孩子在沒有偏見的環境中自由表達自己。

不過，該法案提出的邏輯有很多漏洞。按照提出者的觀點，商場中設置「男」、「女」商品區域就是偏見，那麼是否也應該在童裝區域設置中性童裝？賣場中畫分的男女區域，更多是為了方便顧客找到相應商品，純碎是為了購物方便，說這樣的性別畫分冒犯到了孩子，恐怕是低估了孩子。

其次，賣場在中性玩具區應該擺放什麼樣的玩具，也是另一大問題。事實上，有很多玩具被設計得自帶性別特色，例如女生玩具總是粉粉嫩嫩，男生玩具多是車子、玩具槍。試問中性玩具區應該放何種玩具呢？益智類玩具肯定不出錯，那麼那些帶有明顯性別特徵的玩具可以放嗎？如果不能放，就會顯得帶有偏見；如果可以放，那麼整個賣場的玩具區，都可以稱為中性玩具，畫分中性玩具區就失去了意義。

在這種情況下，賣場只得為了設置中性玩具區而設置，變成了履行法律義務的形式主義。比起強制商場設置中性玩具區，我們更應該做的是，鼓勵孩子們嘗試不同類別的玩具，男孩子可以玩女孩子的玩具，反之亦然。

近幾年，為了彰顯對LGBTQ+群體利益的保護，誕生了很多有關設置「中性」設施的法律。紐森還曾簽署法令，要求加州提供一年級至十二年級課程的學校，最遲須在2026年設置至少一間為學生而設的中性廁所。

這些「中性」設施，也許能彰顯加州政府對LGBTQ+群體的關愛，但若想真正保護他們的利益，還遠遠不夠。提升民眾對該群體的認識，進而消除對他們的偏見，保護該群體在職場和社會中的權利，比簡單設置中性玩具區和中性廁所有用得多。加州立法者，倒不如多花時間在制定深層法律上，這樣才能真正保護這個群體的利益。

加州 LGBTQ 紐森

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