許氏參業新春辦桌 佳餚驚艷四座

許氏參業集團自1974年從車庫白手起家，歷經近半世紀的砥礪與堅持。左起：集團創辦人許忠政、共同創辦人許聖美、許氏參業集團總裁許恩偉。（記者趙健/攝影）

「辦桌」是台灣相當特別的宴席文化，也是喜慶、美食、熱鬧、歡樂的代名詞。為迎接龍年的來臨，同時啟動50周年慶系列活動，許氏參業集團14日晚隆重舉辦「老許辦桌」新春晚宴，邀請各地經銷商及業界名流歡慶春節。

「老許辦桌」晚宴準備經典的辦桌菜色，許氏參業集團副總裁林維章分享每道晚宴佳餚的巧思。除採用許氏參場出品的地道威州花旗參外，更加入日本北海道干貝、昆布及各種山珍海味，巧妙地將許氏所代理的各種珍貴食材設計入菜。除享受美食外，「老許辦桌」晚宴還精心安排電音三太子表演和動感舞蹈，為新春帶來添財氣好兆頭。

許氏參業集團創辦人許忠政及許聖美表示，自1974年從車庫白手起家，歷經近半世紀的砥礪與堅持；從新手到親力親為下田種植；從銷售初期的艱澀到擁有全美經銷網路，集團如今擁有全美最大的花旗參種植農場，其花旗參產銷及出口量約佔威斯康辛州年總產量約四成左右，並於2010年成為全美參業首家合乎「GMP（優良製造標準）」標準的企業。「建立在現有基礎之上，我們相信未來的50年將會更加出色。」

許氏參業集團總裁許恩偉在晚宴致詞時，除感謝經銷商們多年的支持外，並表示「許氏50年來用心建構專業一條龍服務，以自產自銷方式服務客戶，從育種、種植、加工、包裝到銷售， 整合產銷通路，開拓出口與內銷通路，經銷網路遍及洛杉磯 、紐約、舊金山 、休士頓、溫哥華、 多倫多、中國 、香港、馬來西亞及台灣等地。」

子承父業的許恩偉畢業於哈佛大學 的工商管理碩士，為助力家族企業，他毅然放棄全球500強企業General Mills的高管職位，決心承擔起二代領頭人責任。在接力許氏參業集團近13年後，他堅信「我們會在尊重傳統的基礎上，做到最好。」

另外，許氏參業集團慶祝創立50周年，2024年精心推出「老許辦桌」美食月曆。副總裁張程捷於介紹時表示，很榮幸能邀請洛杉磯富有盛名並榮獲米其林推薦的頤中福中餐館，為許氏製作12道傳統的美味手路菜，完美重現傳統的好味道，還將料理細節精緻化，精心呈現出蘊含滿滿人情味的台式辦桌菜。