國際物流業界年會 逾400人參加

美國國際物流協會日前舉辦年度慶典和第二次會員大會，會長譚勇（Sam Tan，中）為管理團隊頒發證書。（記者張宏／攝影）

美國國際物流協會13日舉辦年度慶典和第二次會員大會，會長譚勇（Sam Tan）表示，面對激烈競爭和後疫情 時代，南加華人 物流行業將進入大浪淘沙階段，會淘汰一些缺乏經驗和規模的物流公司，因此需要大家更緊密的合作和尋找新機會。

活動現場來自中美各地的物流行業代表400多人參與，今年活動主題是「感恩同行，共創輝煌」。會長譚勇回顧協會創立一年多來取得的成就。他表示，協會通過舉辦講座、成立分會等活動，加強會員交流合作，也吸引全球各地物流業者參與。各專業委員會的努力更為會員提供專業指導，推動整個物流行業不斷發展。

美國國際物流協會日前舉辦年度慶典和第二次會員大會。（記者張宏／攝影）

他表示，物流業是中美經濟重要組成部分，這次年會希望能提升中美物流行業發展，加強物流行業同行的交流興合作及營造資源共享、合作共贏物流生態環境。

大家最關注的行業發展三大領域，是智能化和數字化發展、綠色可持續發展及人力資源培訓和隊伍建設。2024年作為後疫情時代，目前物流行業形勢並不樂觀，大家低價競爭，且中小型企業面臨大資本威脅。這個充滿機遇和挑戰時代，全球化、多元化、人工智能等趨勢給物流管理帶來新的挑戰和機會，而美國國際物流協會將促進各地物流企業的交流合作，提升行業的服務水平和競爭力，同時將制定相關標準，共同邁向物流行業的正規軍。

美國國際物流協會首席顧問陳宏正、顧問王道龍、常務副會長陳敬典、秘書長謝曉堅和副秘書麥碧娥等發表講話，聖蓋博市議員丁言愉、亞凱迪亞 市議員王愛琳等出席，他們均強調物流在華人生活中的重要性，並讚賞美國國際物流協會在過去一年所取得的成就。