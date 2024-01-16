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「魅力上海」開播 來洛宣傳旅遊文化

洛杉磯訊
上海東方明珠國際交流有限公司來南加州宣傳「魅力上海」展播月。（鳳凰美洲網）
上海東方明珠國際交流有限公司來南加州宣傳「魅力上海」展播月。（鳳凰美洲網）

「魅力上海」電視節目展播月開播儀式於1月12日晚在蒙特利公園市舉行。上海東方明珠國際交流有限公司副總裁王健、中國駐洛杉磯總領事郭少春、上海市人民政府外事辦公室副主任貝兆健以及加州參議員、眾議員、審計長等出席，聯邦眾議員趙美心發來視頻祝福。

王健在開幕致詞中表示，上海東方明珠國際交流公司致力於推動國際間文化和旅遊的雙向交流與合作，希望通過此次「非遺」展示和電視作品展播，邀請美國朋友前往上海打卡，領略上海獨特的都市魅力。

中國駐洛杉磯總領事郭少春大使致詞。（鳳凰美洲網）
中國駐洛杉磯總領事郭少春大使致詞。（鳳凰美洲網）

郭少春表示，上海是中美關係發展的見證者、中美經貿合作的篤行者、中美人文交流的承載者。總領館願與領區各界朋友一道，認真推進落實兩國元首達成的「舊金山願景」，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推進中美地方交流，增進兩國人民福祉，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

趙美心通過視頻連線方式，向上海東方明珠國際交流公司、鳳凰衛視美洲台等主辦方合作推出大展和電視節目展播月活動表示祝賀，認為節目展示來自世界各地的年輕人如何看待和體驗上海這座城市，是向世界展示一個國際化城市的獨特方式。

上海外事辦公室副主任貝兆健表示，上海與加州的友誼源遠流長，作為各自國家的經濟重鎮，上海與加州擁有無限合作空間，衷心希望通過華人工商大展和上海電視節目展播月，讓上海與加州能夠開展更多人文交流和互利合作，使之成為中美關係堅實基礎。

晚宴大廳內循環播放的「Visit Shanghai」等一系列上海文旅宣傳片，以建築可閱讀、街區可漫步、城市有溫度，鋪展上海國際旅遊形象的生動畫卷，讓現場嘉賓通過視頻感受上海這座城市的摩登、魔幻與魔力。而「魅力上海」電視節目展播月開播啟動儀式，將現場氣氛推向又一個高潮。包括上海五大新城特色遊覽片、海派城市考古宣傳片、唯美舞劇「朱鹮」選段、音樂電視「我們的上海」、彩虹合唱團等近30部視頻內容匯集而成的12集專題電視節目，將在兩個月時間里，通過鳳凰衛視美洲台覆蓋美國、加拿大、墨西哥、阿根廷等35個國家和地區的家庭用戶。

據悉，「魅力上海」也將在今年華人工商大展上宣傳展播月。同時，上海閔行非遺技藝傳承人將以香囊製作、鉤針編織、粘土捏塑、顓橋剪紙和熱氣騰騰的七寶湯團一展身手。上海映坊文化傳播有限公司和上海東方網文化產業發展有限公司將在現場展示獨具匠心、精采紛呈的上海禮物。上海東方明珠國際交流公司精心選取多幅圖片，圍繞一江一河、上海地標、城市微旅行、海派考古、文娛節展等主題，集中展現上海城市魅力。

加州 眾議員 華人

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