遭女兒吿殺父 中國女富二代付千萬元和解

李薇和前男友格林。（左圖來自聖馬刁縣警局，右圖片來自網路）

涉嫌殺害前男友的中國富二代李薇（Tiffany Li），雖在2019年被判無罪，但仍被兩個女兒的代理律師以「過失殺人」提告，近日，李薇支付兩個女兒共1000萬元達成該案和解。

李薇與前男友格林（Keith Green）生有兩個女兒，目前分別9歲和11歲。根據該案原告律師Duffy Magilligan，兩個孩子年滿18歲後，將分別獲得500萬元，他說，「這筆錢可以讓兩個孩子不依附李薇的家庭，好好生活。」

今年38歲的李薇，因捲入前男友格林的謀殺案，被人所熟知。她曾因支付3500萬元的天價保釋金，讓人了解到中國富二代的經濟實力。法院在2019年以證據不足判處李薇無罪，該判決結果在當時引起了很多爭議。

法院雖判處李薇在該起刑事案件中無罪，但之後她又面臨來自兩個女兒的民事訴訟。李薇以「過失致死」罪被提告，近日，她同意支付兩個女兒共1000萬元而達成和解。據悉，李薇與兩個女兒已分居數年。

根據紅星新聞和數家美國媒體報導，李薇的父母是中國房地產開發商，在中國的資產超過一億。其母親為李繼紅，繼父為姚剛。1992年，李薇和弟弟以及父母一起搬到北加州 ，2000年，李薇入籍成為美國公民 。

李薇捲入格林謀殺案，要從2009年開始說起，當時23歲的李薇遇到從大學輟學的無業青年，21歲的格林（Keith Green），兩人相戀後迅速同居，一起搬進李薇位於舊金山赫爾斯堡（Hillsborough）價值750萬元的豪宅中。李薇分別於2012年、2014年生下兩個女兒。然而事情在2015年發生轉變。當時格林將好友及大麻 商巴亞特（Kaveh Bayat）介紹給李薇後，兩人墜入愛河。格林慘被分手，並從豪宅中「掃地出門」。

根據當時的法庭文件，2015年10月，格林被趕出豪宅後，李薇關停兩人聯名的銀行帳戶，同時新男友巴亞特搬進豪宅。2016年4月，與李薇分手後的格林面臨財務危機。法庭文件顯示，兩人在通話中發生爭執。幾天後，格林失蹤。期間警方盤問李薇時，李薇表示，格林以兩個女兒的名義，向李薇的母親要2000萬元，李薇母親回應：「你很荒謬。」格林的屍體在數周後被找到，其頸部有槍傷。

雖然當時檢方指控李薇夥同男友巴亞特以及健身教練Olivier Adella共同謀殺格林，但最終法院以證據不足，判李薇無罪。