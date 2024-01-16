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學區要求通報跨性別學生 違法

編譯陳盈霖╱綜合報導
加州檢察長邦塔。（CBS電視台）
加州檢察長邦塔。（CBS電視台）

CBS電視台報導，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）向全州各學區發出法律警告，若各學區要求學校工作人員報告學生是否被認定跨性別者，屬違反加州憲法。

邦塔說，「有些人不關心法律要求」，這項政策可能會讓孩子身陷危險，其中一些孩子可能會被他們家庭拒絕。「數據告訴我們，15%跨性別者、性別表現不一致的年輕人，被家人趕出家門」他說，另外10%受到直系親屬身體傷害。

這個議題在過去一年中引發混亂，學區教委會成為文化戰爭的中心。其中，奇諾谷學區（Chino Valley）教委主席Sonja Shaw是邦塔提起訴訟的目標。Sonja Shaw認為父母有權知道孩子是否想改變性別。

Sonja Shaw說，「邦塔沉迷權利，他表明想成為我們孩子的父母，但並沒有真正維護加州安全。他正採取讓家長遠離校園的措施。」奇諾谷律師希伯特（Jacob Hiebert）補充道，邦塔認為所有父母都是施虐者。

奇諾谷家長兼前教師赫斯特（Kristi Hirst）和Our School USA一起倡導男女同志、雙性戀、跨性別、酷兒（LBGTQ）學生權益。「我們知道事實上，這項政策正傷害學生和家庭。」

Shaw認為這是場爭取父母權益的鬥爭，她不會放棄。

學區 加州 跨性別

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