橙縣開發400英畝住宅 被指危害生態

橙岡新社區建設計劃引發爭議，當地社區和環保人士擔憂，新建案將對野生動物和社區造成負面影響。（abc7電視台）

南加橙縣 （Orange County）近日一項新開發案引起爭議，該開發項目名為橙岡（Orange Heights），計劃在爾灣 地區公園（Irvine Regional Park）和橙縣彼得斯峽谷地區公園（Peters Canyon Regional Park）附近開發約400英畝土地。然而，此項目遭到當地社區和環保人士反對。他們認為，這將對當地野生動物及社區造成負面影響。

當地社區組織暨「禁止橙岡」（No Orange Heights）倡議領頭人羅賓遜（Joel Robinson）表示，新建案所在地，是橙縣兩個最繁忙公園，那裡具有重要的文化和自然歷史價值，開發這片土地，將對該區域的環境與動物產生不可逆轉的影響。

爾灣公司（Irvine Company）於2005年獲批，在該地區建造包括4100套住宅的橙岡社區。然而，在2014年，該公司修改計劃，將大部分土地捐給橙縣，作為公共開放空間。目前，爾灣公司計劃在剩餘土地上建造1180套住宅。爾灣公司稱，在環保人士和規劃人員建議下，這部分土地被認為是建設新住宅的理想地點。

羅賓遜和其他環保人士對此計劃表示擔憂，認為新的住宅建設，將威脅當地野生動物並對社區造成負面影響。他們指出，依據過時的規劃文件進行開發是不合理的，應該進行新的環境影響評估。

目前「禁止橙岡運動」呼籲公眾在Change.org上簽署請願，並敦促聯繫橙市市長和市議會，要求提供新的環境影響報告。