亞裔男花十年修骨董飛機 洛縣賊數分鐘偷走

一名亞裔男子精心修復的骨董飛機被盜。（KTLA）

在南加 各地偷車事件頻發，有竊賊將視線轉向其他的財物，例如飛機。在洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance），一名竊賊在半夜駕駛皮卡，撬開大門門鎖，偷走一輛骨董飛機。

這架飛機存放在托倫斯市Lockness大道22800號停車場的一輛訂製Airstream拖車內。竊賊1月3日敲破倉庫大門的門鎖，然後駕駛皮卡進來拖走裝飛機的拖車。

視頻來源：KTLA/torrance aircraft service 記者朱敏梓/後製

飛機的主人Anis Pradhan來自尼泊爾，他對飛機被盜感到非常沮喪。Pradhan說，修復舊飛機不僅是他的愛好，還能用於培訓渴望成為飛行員的貧困青年。

Pradhan表示，過去十年，他一直在精心修復這架20世紀40年代的飛機。「我花了數千小時，把這架飛機組裝起來，幾分鐘內，它就被盜了」。這架飛機型號是Piper PA-15/17，是一架美國製造的兩座飛機。

這架飛機長22呎、寬35呎，重量超過1000磅，機翼可以折疊起來，方便存放在訂製的Airstream拖車中。Pradhan是一名飛行教練，他最近的任務，是培訓來自祖國尼泊爾的年輕有抱負的飛行員。

「這架飛機原本要去尼泊爾」。Pradhan說，「我與尼泊爾的非營利組織合作，利用修復的舊飛機，為該地區的貧困生提供航空相關知識。」而現在，Pradhan的計劃只能暫時擱置，他希望有人能認出這輛定制的Airstream拖車，並追蹤偷走它的小偷。

被竊飛機拍照是N4549H。任何可能發現這架飛機或了解此案訊息的人，請致電洛杉磯市警局，電話：310-726-7700。