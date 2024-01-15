蒙面男搬石砸店 連搶伍蘭岡餐廳

嫌犯破門而入後，直奔餐廳內的收銀機。（KTLA5電視台畫面）

洛杉磯 市伍蘭岡（Woodland Hills）社區日前發生多起入室盜竊案，嫌疑人深夜用一塊大石頭連續打砸至少三家商店，破門而入後直衝餐廳收銀機，大肆搜刮現金與其他財物。現場監控捕捉到犯罪分子猖獗作案的畫面。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

案件發生在12日（周五）凌晨2時左右，地點是伍蘭岡范杜拉大道(Ventura Boulevard)沿線的購物中心。案發時，一名男性嫌犯用大石頭砸門而入，附近至少三家商店被竊。

監控畫面顯示，蒙面嫌疑人在一家店名為Pizza Polo的餐廳櫥窗外來回踱步，並不時向內窺探，這是一家販售義大利 和波斯美食的餐廳。隨後嫌犯抓起一塊大石頭，猛砸餐廳玻璃門，並很快破門進入店內，他徑直走向前台的收銀機，迅速抓起一把現金。

Pizza Polo店主Mohsen Javadi表示，小偷還盜走一部手機，並成功逃脫。店主指出，在這起案件發生前，他在伍蘭岡經營餐廳已有兩年，沒有出現任何治安問題。Javadi認為，南加刑事司法系統需對犯罪分子嚴格執法，才能保護小型企業，「我認為現在法律措施還不夠強硬，應該更加嚴厲」。竊案發生後，店主表示，他將考慮加強安全措施，包括安裝警報系統。

在Pizza Polo盜竊得手後，蒙面嫌疑人再次用大石頭砸碎附近另外兩家企業的玻璃門，分別是The Cake House蛋糕店、以及The Baker咖啡 館。在咖啡館內，嫌犯同樣先對收銀機下手，他很快清空收銀機內的現金，之後逃離現場。店主Jackie Rumteen對發生竊案非常沮喪，他說經歷新冠疫情後，餐廳一直在努力恢復正常運轉，沒想到又遭遇此次重創。